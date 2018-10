Tăriceanu, despre relaţia cu Dragnea: Zvonul bate realitatea...

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, a declarat că zvonul bate realitatea, cu privire la relaţia cu liderul PSD, Liviu Dragnea, susţinând că aceasta nu este nici mai bună, nici mai rea decât în ultimele zile.

"Eu am văzut în ultimele zile în România, şi m-am obişnuit cu lucrul acesta, că zvonul bate realitatea. Faptul că din când în când avem puncte de vedere diferite nu trebuie să mire pe nimeni, că nu suntem făcuţi din aceeaşi mamă, dar acest lucru nu înseamnă că relaţia e deteriorată sau că e pusă sub semnul întrebării funcţionarea coaliţiei. Dacă ceea ce declar nu e suficient, nu am să mai insist pe viitor", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

În ultimele zile, în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora există neînţelegeri în coaliţia de guvernare pe mai multe subiecte. Întrebat de atacurile unor aleşi social democraţi la adresa ALDE, Tăriceanu a răspuns: "fiecare, cât îl duce mintea".

"E bine că avem puncte de vedere diferite, pentru că nu există riscul unor derapaje, pe care opoziţia să vină să le taxeze. Felul în care a procedat Băsescu e ceea ce a deteriorat situaţia politică şi climatul politic din România. Eu cred că trebuie să existe un moment zero de resetare în care partidele să adopte acel comportament normal într-o democraţie. Adică ne păstrăm identitatea ideologică, dar folosim mecanismele democratice. Dacă Opoziţia crede că se poate face prin mijloace nedemocratice, prin manifestaţii de stradă, atunci probabil o să rămânem etichetaţi ca idealişti. Eu cred că sunt realist şi ştiu că există posibilitatea unui dialog civilizat", a mai spus Tăriceanu.