Tăriceanu își face partid

Grupul liberal din jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu va prelua Partidul Național al Mediului (PNM), înființat în urmă cu un an și care are sediul într-un apartament din Brașov, pentru a-i schimba numele în Partidul Reformator Liberal, cu ocazia unui congres organizat în 1 - 2 august. Președintele PNM, Marius-Nicolae Mateescu, precizează că formațiunea sa susține candidatura lui Tăriceanu la prezidențiale, decizie ce va fi formalizată cu ocazia congresului partidului, când se va redacta și noul program politic și statutul formațiunii. ”Proiectul politic rezultat din parteneriatul dintre Grupul de Inițiativă pentru Păstrarea Identității Liberale și Partidul Național al Mediului va purta numele de Partidul Liberal Reformator”, au precizat surse apropiate lui Tăriceanu. PNM a fost înființat în urmă cu un an, în 7 iulie, prin decizia Tribunalului București. În altă ordine de idei, senatorul Petru Ehegartner se va înscrie în Partidul Reformator Liberal, același gest urmând să-l facă și deputatul constănțean Mihai Tararache, care a fost ales, în 2012, pe listele PP-DD.