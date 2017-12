Tăriceanu îi răspunde violent lui Iohannis

10:09:31 / 03 Noiembrie 2017

POLITICIAN . POLITICIANISM .

Sa ignoram lipsa de idei si de preocupare pentru binele public si sa retinem mahalagismele politicianiste nedemne de unul care pretinde ca este cel de al doilea om in stat , si presedinte al Senatului . Nu insistam asupa persoanei sale , deoarece il cunoastem bine si ne exprimam doar regretul ca votul cetatenilor nu l-au eliminate mai demult din viata politica , dar si regretul ca nici presedintele nu se ridica la inaltimea functiei sale . Asa dupa cum am mentionat in comentariul facut astazi la articolul din acest ziar , intitulat " Afirmatii incredibile de la Cotroceni " , folosim acest prilej ca sa citam ce scria Radulescu Motru in 1911 despre ciocoi si ciocoism : " Ciocoiul se impaca cu orice credinta si in orice mediu cu conditia sa i se ofere un loc avantajos . Este incarnarea dorintei de putere . Nu vrea reforme . Este totdeauna un profitor de onoruri si mai ales de functii . Nu are un crez politic . Este de acord cu orice , doar ca sa ramana la putere . Sunt parazitii decrepitudinii noastre politice . Are lipsa de ideal si dispretul fata de multime . Ciocoismul a fost si este o boala nationala . Ciocoiul dusmaneste pe cel care I-a luat locul .El se crede indispensabil pentru acel loc , indiferent de parerea sau increderea alegatorilor . Armele lui in viata politica sunt intriga si calomnia . Nu admite sa se dispenseze cineva de serviciile lui : " nu ma vreti v oi , va vreau eu ". Ciocoiul nu accepta functii mici pentru a se ridica treptat prin merite . Vrea direct functii cat mai mari . Ei sunt oameni providentiali . Ciocoiul nu admite niciodata importanta adversarului . Chiar daca face parte dintr-un partid mic, neputincios , nu vorbeste niciodata cu stima de partidul advers " . Am incheiat citatul . Merita sa citam in continuare parerea lui R.Motru despre politicianisti : " Sunt consumatori nu producatori de munca .Ei abuzeaza de faptul ca tara este bogata , poporul blajin , si duc o viata de paraziti . . . . Romanii au o veche deprindere de a astepta imbunatatirea traiului de la bunavointa Celui de Sus , de la ploaie , aer , soare . Aceasta a fost poarta larg deschisa prin care au intrat demagogul , politicianul periculos . Fericirea promise inca nu a venit . Poporul a ramas robul acestor politiciani . Fericirea poporului depinde tot de ploaie ( sau de oaie cum pretinde astazi un ministru ) de Cel de Sus . Ei , politicienii , culeg roadele din politica si institutiile lor , atat pe timp de seceta cat si pe timp de inghet . Marire voua politicieni romani ". Am incheiat citatul . Ca adevarati patrioti ce suntem , trebuie sa-i iubim si sa-i hranim ca pe viermii de matase in speranta ca vor produce firele de care avem nevoie pentru a face matasea mult dorita . Din pacate , din gura acestor viermi nu ies decat bale otravite .