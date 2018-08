Tăriceanu, mesaj tranșant și coloana vertebrală, la întâlnirea cu ambasadorii UE

13:58:52 / 05 Iulie 2018

IN ROMANIKA EXISTĂ UN SINGUR STAT

....Și ăla este cel SUBTERAN.. TICĂLOȘIT... PARALEL...Creat in perioada când Romania se afla sub DICTURA lui Traian Băsescu...Unde erau ambasadele când Monika M făcea harakiri cu legile justiție sau când Șobolanul opărit de la Bruxelles Kiolos Cioros...A modificat după bunul plac al sistemului ticăloșit 140 de articole din codul PENALL.. Toate noaptea că hoții .prim OUG !!!!!... După cum se vede pe planeta Romanika un singur partid are voie sa schimbe legile justiție și ăla e PDL PNL CIUMA NEAGRĂ Partener al sistemului ticăloșit ( indiferent dacă mafioții sânt la putere sau OPOZIȚIE !!!!)...Mă sa fie asta mai e un stat membru UE ?... POPORUL a votat PSD și ALDE .. Dați ile voie sa ..... Guverneze mafioților Basiștii... Ultimele dezvălui cu Protocolae INTREZISE dintre DNA și SRI .. Ultimele ACHITĂRI.... Sânt de ajuns in a face DOSARE penale celor care strigă...... HOȚII... PENALII....În Romania e o vorbă HOTUL STRIGĂ HOȚII .!!!!.Se adeverește de minune PDL PNL CIUMA NEAGRĂ USR PMP ....Alo ambasadele ...Nu mai sprijiniți mafia din Romania (PDL PNL CIUMA NEAGRĂ ). Poporul nu-i va mai vota cu tot sprijinul VOSTRU !