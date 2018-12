Tăriceanu: Ministrul Justiţiei decide dacă reia procedura de numire a şefului DNA

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, va trebui să decidă dacă procedura de numire a procurorului-şef al DNA va fi reluată, după refuzul şefului statului Klaus Iohannis de a o numi în funcţie pe Adina Florea.

„Nu am vorbit cu ministrul Justiţiei pe acest subiect. El este cel chemat să gestioneze procedura de selecţie-interviu. Data trecută am văzut patru sau cinci candidaţi. Interviurile apoi s-au soldat cu note puse. Am şi văzut parcă pe unii dintre candidaţi pe la televizor povestind ce vor să facă în calitate de şefi. Nu ştiu, mai transparent decât atât? Nu ştiu care e recomandarea din MCV referitoare la transparentizare”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, întrebat dacă a vorbit cu ministrul Justiţiei despre posibila reluare a procedurii de numire a procurorului-şef al DNA.

Acesta a afirmat, referitor la comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale în care este arătată motivarea refuzului de numire în funcţia de procur-şef al DNA a Adinei Florea, că cine a scris comunicatul „nu a fost foarte inspirat”, acesta cuprinzând şi greşeli de exprimare.

„A motivat preşedintele cumva? (...) Atunci, ce să comentez! Am văzut o exprimare într-un comunicat de la Cotroceni. Mi-aduc aminte - 'că nu îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de lege'. Nu este formularea mea, este formularea din comunicat. Era bine dacă se punea punct. 'Nu îndeplineşte condiţiile de legalitate'. Evident, alea nu pot fi prevăzute decât de lege. Cine a scris comunicatul nu a fost foarte inspirat”, a conchis Tăriceanu.

Preşedintele Klaus Iohannis a respins propunerile ministrului Justiţiei pentru DNA, Parchetul General şi DIICOT, printre acestea numărându-se şi cea a Adinei Florea, nominalizată de Tudorel Toader în funcţia de procuror-şef DNA.

Tăriceanu: Dacă Iohannis nu respectă prerogativele constituţionale, se poate face o sesizare la CCR

Preşedintele Senatului a declarat că în cazul în care Klaus Iohannis nu îşi respectă prerogativele constituţionale, referindu-se la refuzul şefului statului de a îi numi pe Olguţa Vasilescu şi pe Ilan Laufer, atunci se poate discuta "în mod cert" de o sesizare la CCR.

"Dacă domnul Iohannis îşi respectă prerogativele constituţionale, treaba e în regulă. Dacă nu îşi respectă prerogativele în ceea ce priveşte nominalizările făcute de prim-ministru şi decretele de numire, atunci se poate face în mod cert o sesizare la CCR. Eu nu vreau să anticipez că vom face o sesizare, că nu ştiu dacă doamna Dăncilă a trimis propunerile, dacă s-a hotărât asupra unor propuneri. S-ar putea ca aceste chestiuni să se rezolve mai repede decât vă aşteptaţi. Adică în loc să avem o întreagă salata pe masă s-ar putea să nu avem nimic", a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri la Parlament, întrebat fiind despre refuzul preşedintelui Iohannis de a îi numi pe cei doi miniştri.

Acesta a adăugat că Iohannis s-a folosit de o decizie a Curţii Constituţionale atunci când i-a refuzat pe cei doi social-democraţi.

"Dl Iohannis îşi exercită un drept cvasiconstituţional. El nu se regăseşte în Constituţie, acest drept de refuz. El a fost făcut cadou de CCR printr-o extensie la Constituţie. Se foloseşte de această decizie a Curţii. Nu ştiu dacă e motivată, pentru că un refuz al domniei sale, în mod normal, aşa scria şi în decizia CCR, trebuie să fie motivat. Nu sunt la curent dacă a apărut o motivare. Nu am apucat să mă uit pe subiectele acestea de politică internă", a conchis Tăriceanu.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că nu va semna decretele de numire în funcţia de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguţa Vasilescu şi pentru Ilan Laufer, care a fost propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltării Regionale.

Cu toate că CEx al PSD a decis, luni, remanierea lui Paul Stănescu de la Ministerul Dezvoltării, şeful statului nu a semnat decretul de revocare a acestuia din funcţie, şi nici decretul de revocare a ministrului Transporturilor, Lucian Şova.