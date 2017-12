Tăriceanu: PNL este în momentul de față izolat pe scena politică

PNL este în momentul de față izolat pe scena politică, a declarat președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu duminică seară la Antena 3.

"PNL în momentul de față este practic izolat pe scena politică cu performanța pe care a avut-o la locale, nu văd ce s-ar putea întâmpla până la toamnă pentru că cu același leadership nu văd o schimbare și o creștere a capacității de a atrage voturi până la alegerile parlamentare. Singura soluție pentru ei ar fi această mare coaliție care a mai funcționat o dată impusă de președintele Băsescu în anul 2009. (...) Ideea de care eu am vorbit și anume că de fapt ceea ce se încearcă la Cotroceni este crearea după alegerile din toamnă a unui Guvern de largă coaliție PSD-PNL, această idee nu a fost numai ideea mea, că ea apare frecvent în diverse analize, în diverse publicații, fie criticată de unii, fie, ceea ce este foarte interesant, susținută de divizia de presă loială Cotroceniului și Guvernului", a afirmat liderul ALDE.

El a precizat că relația politică PSD-ALDE este una foarte bună, iar relația personală cu liderul social-democrat Liviu Dragnea este una de încredere.

"Domnul Dragnea sigur că a negat și eu discut cu el și avem o relație politică foarte bună care se desfășoară pe diferite planuri, fie că vorbim de colaborarea politică între partide, fie de cea din Parlament, fie cea mai recentă la nivel local, unde înțelegerile pe care noi le-am convenit au funcționat foarte bine și lucrul acesta mă bucură fiindcă a creat încredere între partidele noastre și relația cu personală cu Liviu Dragnea este una de încredere care contează foarte mult în ceea ce înseamnă proiectele politice de viitor. În această privință nu am un comentariu de făcut, nu este ideea PSD-ului, ideea provine din zona PNL-ului care încearcă cu orice modalitate și președintele evident să aducă PNL la guvernare de la toamnă pentru că sigur președintele are nevoie din punct de vedere politic de un sprijin. (...) Nu că ar exista o opțiune la nivelul PSD-ului, nu mă înțelegeți greșit. Și-a dat seama și PSD și sigur Liviu Dragnea este de acord, suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește această analiză", a mai afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

El a precizat că i se pare necesară ideea ca România să aibă un proiect de țară.

"Ideea unui proiect de țară nu o resping de plano. De ce ? Pentru că este o ideea care mi se pare necesară și despre care eu am vorbit începând din anul 2008, în campania prezidențială din 2014 am fost singurul care am venit cu această idee — necesitatea ca România să aibă un proiect de țară", a spus președintele ALDE.