Tăriceanu refuză să îl invite pe Traian Băsescu la aniversarea Senatului

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, refuză să îl invite pe președintele Traian Băsescu la aniversarea a 150 de ani de activitate a Senatului. Tăriceanu a declarat, astăzi, că decizia a fost luată în Biroul Permanent al Senatului și că nu este o decizie personală. ”Decizia referitoare la neinvitarea președintelui nu este una personală pentru că nu pot să decid în numele senatului. Am discutat acest lucru în BP al Senatului. Dar pentru trimiterea invitaților, eu am semnat, eu am pus viza pe acea listă”, a spus Tăriceanu. Acesta a precizat că președintele Băsescu nu a fost invitat ”pentru a nu crea un moment penibil”. ”Nu vreau să creăm un moment penibil, ţinând cont că preşedintele României a militat constant pentru un Parlament unicameral, deci desfiinţarea Senatului, iar la festivitatea din ziua de 17 iunie se va vorbi cu precădere nu numai despre tradiţia Senatului, ci şi despre rolul Senatului în perspectiva următorilor ani”, a motivat Tăriceanu eliminarea din lista de invitați a lui Traian Băsescu. Preşedintele Senatului a mai spus că Senatul va trebui să devină în timp o cameră de reprezentare, mai degrabă, a regiunilor, cu atribuţii clare şi distincte faţă de Camera Deputaţilor.