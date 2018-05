Tăriceanu regretă că PLR nu a fost invitat de Iohannis la consultările pe teme legislative

Preşedintele Partidului Liberal Reformator (PLR), Călin Popescu Tăriceanu, regretă că partidul său nu se află pe lista celor invitate la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis pentru consultări pe teme legislative, arătând că PLR nu a participat la alegerile din 2012, dar are legitimitate. El arată, într-un comunicat, că regretul său este amplificat de faptul că parlamentarii PLR își fac datoria în cadrul Legislativului pentru a asigura o stabilitate politică actualului Cabinet, miniștrii PLR contribuie în mod semnificativ la activitatea Guvernului, iar activitatea politică a PLR în cadrul coaliției de guvernare a impulsionat adoptarea recentă unor măsuri de origine liberală stimulative pentru economia națională, printre care noul Cod Fiscal şi reducerea TVA de la 1 iunie. "Cererea de schimbare a numelui partidului, pe care am înaintat-o instanței competente, a fost admisă, ceea ce ne conferă atributul de legalitate. Este adevărat că PLR nu a participat la alegerile din 2012 și această împrejurare ar putea fi invocată pentru neinvitarea partidului la consultările de la Cotroceni, datorită unei presupuse lipse de legitimitate a parlamentarilor PLR, sau chiar a partidului în întregul său. Am contrazis și în trecut această teză, o contrazic și în prezent. PLR, parlamentarii și membri săi au o legitimitate indiscutabilă conferită de electorat, care a votat în 2012 listele USL și a respins de o manieră categorică PDL-ul lui Băsescu, camuflat azi sub denumirea de noul PNL. PNL a fost votat în 2012 așa cum s-a prezentat atunci, în campania electorală, și nu cum s-a transformat peste noapte, fără niciun fel de consultare a electoratului său, într-un partid în care moștenirea comportamentală și de cadre a lui Traian Băsescu este vizibilă pentru oricine", afirmă Tăriceanu. El încheie spunând că apreciază și astăzi ca fiind valabil sloganul lui Klaus Iohannis din campania pentru alegerile prezidenţiale, ”Punct și de la capăt”, că are convingerea că, după ce a demisionat de la conducerea PNL, președintele ţării se va situa deasupra oricărui partizanat politic, conform literei și spiritului Constituției, şi îl asigură pe Iohannis că PLR dorește să participe și să contribuie efectiv și nemijlocit la restabilirea dialogului inter-instituțional, a încrederii și prestigiului în instituțiile statului, "grav afectate de practicile regimului Băsescu". Consultările între preşedintele Klaus Iohannis şi reprezentanţii partidelor parlamentare pe tema legislaţiei electorale, dar şi pe alte teme de actualitate vor avea loc luni, 20 aprilie, a anunțat, joi, Administraţia Prezidenţială. Consultările vor viza "stadiul legislaţiei electorale, inclusiv cel al reglementărilor necesare asigurării dreptului de vot al românilor care trăiesc în afara graniţelor". De asemenea, pe agenda întâlnirilor se vor mai afla "discuţii referitoare la procedurile parlamentare de încuviinţare a cererilor de urmărire penală, reţinere, arestare sau percheziţie a membrilor Parlamentului, precum şi alte teme de interes public".