Premierul Cãlin Popescu Tãriceanu a anunţat, sîmbãtã, la Cluj, cã nu este de acord cu afirmaţiile preşedintelui Traian Bãsescu, potrivit cărora România are parte de o aderare mediocrã la Uniunea Europeanã. Indignarea premierului a fost mare mai ales cã: "aderarea la UE a fost proiectul meu politic (?!), la care m-am angajat şi am spus cã, dacã nu voi reuşi, îmi voi prezenta demisia!" Liberalul Tãriceanu considerã cã evaluarea cea mai neutrã vine din partea Comisiei Europene, care a dat cel mai "echilibrat" verdict şi a cãrei apreciere trebuie luatã în considerare. Lucrurile nu s-au oprit aici. Oficialul de la Palatul Victoria l-a acuzat pe şeful de la Cotroceni cã, prin propunerea unui reprezentant social-democrat la şefia SRI, şeful statului iese din rolul sãu de factor de echilibru şi devine un jucãtor cu PSD: "Relaţia PNL - preşedinte nu trebuie sã mã preocupe pe mine, ar trebui sã-l preocupe pe preşedinte, pentru cã în actuala arhitecturã constituţionalã are rolul de mediator. Prin urmare, ar trebui sã fie imparţial faţã de partidele politice". Biroul Permanent Central al PNL a decis, vineri seara, la Cluj-Napoca, sã mandateze parlamentarii partidului sã voteze în Parlament împotriva candidaturii senatorului George Maior la şefia SRI. Ba mai mult, liberalii au fãcut şi un apel la PD sã mai analizeze oportunitatea votãrii lui Maior, avînd în vedere cã acesta este membru al PSD, partid de opoziţie şi adversar al Alianţei PNL-PD.