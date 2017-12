Tăriceanu se declară gata să devină preşedintele României

Vicepreşedintele liberal Ludovic Orban a declarat, sîmbătă, că preşedintele PNL va cîştiga alegerile prezidenţiale, iar acest preşedinte va fi Crin Antonescu. Orban a arătat că îl va susţine pe Antonescu pentru preşedinţia partidului: “Aceasta este opţiunea mea. Fiecare membru PNL are propriile opţiuni. Pe de altă parte, colegii mei au propiile opţiuni, propria gîndire. Am auzit zvonuri că Orban vrea să supună la vot o rezoluţie de susţinere a lui Crin Antonescu. Eu îmi respect colegii de partid, fiecare are discernămîntul lui şi are inteligenţa de a lua decizii cum e mai bine pentru partid”. La rîndul său, liderul PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, tot sîmbătă, că trebuie găsit un preşedinte care să îi unească pe români în loc să-i dezbine, declarîndu-se dispus să îşi asume această misiune. El a mai spus că, pentru alegerile prezidenţiale, PNL trebuie să găsească cea mai bună soluţie, astfel încît Traian Băsescu să fie înlăturat, pentru că acesta reprezintă “o prezenţă păguboasă pentru ţară”: “În loc să-şi asume rolul de moderator între instituţiile statului, el (Traian Băsescu -n.r.) a adus în permanenţă conflict între ele. Am avut în permanenţă o problemă cu Băsescu, care a avut un singur ţel: de a distruge PNL, de a discredita PNL, la lumina zilei sau subteran. M-am luptat în fiecare zi cu el şi PNL a ieşit întărit. Am trecut peste momente dificile, dar ne-am revenit şi am obţinut cel mai bun scor după 1990”. Vicepreşedintele PNL Crin Antonescu s-a declarat “tulburat de veştile bune”, după anunţul lui Tăriceanu privind disponibilitatea de a candida la alegerile prezidenţiale: “Aşa cum spuneam, în politică trebuie să speri, nu să te dai bătut. De unde acum vreo trei zile nu aveam niciun candidat valabil la Preşedinţia României, acum avem vreo doi. Asta ne dă curaj şi privim congresul ca o şansă de a merge mai departe. Asta dă şansa partidului să-şi refacă dispozitivele, vom ieşi întăriţi din Congresul PNL. Nu mi-e frică de faptul că aceia care vor pierde vor fi eliminaţi din partid”. Antonescu s-a declarat convins că va cîştiga alegerile pentru preşedinţia partidului. Liberalii se vor reuni în congres în 20 şi 21 martie, pentru funcţia de preşedinte al PNL urmînd să se confrunte Călin Popescu Tăriceanu şi Crin Antonescu.