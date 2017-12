Tăriceanu şi PNL refuză respectarea Legii de majorare a salariilor profesorilor

Premierul Tăriceanu a declarat ieri dimineaţă că, în unanimitate, conducerea PNL a decis să nu susţină punerea în aplicare a măririi salariilor cadrelor didactice cu 50%, indiferent de costurile politice, precizînd că are variante de a împiedica această majorare. “Prefer ca PNL şi eu personal să suportăm costurile politice ale acestei decizii\", a spus Tăriceanu. În situaţia în care CCR nu va admite contestaţia Guvernului îndreptată împotriva Legii privind creşterile salariale din domeniul educaţiei, premierul a avertizat: “Voi depune toate eforturile pentru ca astfel de decizii să nu poată fi puse în practică”. Ultimatumurile date de Tăriceanu în problema salariilor profesorilor au fost însoţite de o serie de explicaţii cu privire la stabilitatea economică, corelarea creşterilor salariale cu productivitatea muncii, evitarea unui blocaj la nivelul bugetului de stat, respectarea angajamentelor faţă de UE, etc... În replică la decizia Guvernului, anunţată de premier, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că majorarea salariilor profesorilor nu are legătură cu riscurile economice şi macroeconomice: “Dacă Guvernul nu ştie să administreze ţara, să plece acasă. (...) Dacă Guvernul nu ştie să aibă un dialog cu partenerii sociali, cu sindicatele, să plece acasă. Consiliul Economic şi Social este blocat de doi ani şi jumătate. Asistăm la eşecul unei politici economice şi financiare pe care puterea de dreapta a propovăduit-o mai ales în ultimii doi ani, iar maniera prin care Guvernul vrea acum să scape este nedemnă pentru un stat european. Guvernul este cel care a pus gaz pe foc şi acum se uită că bugetul este pe cale să fie incendiat. Faptul că Guvernul nu a fost capabil să ia măsurile legate de stabilitatea macroeconomică a dat, de fapt, drumul la robinet, iar acum vede că este inundaţie. Legea privind salariile profesorilor nu are de-a face cu riscurile economice, ci politica fiscală şi bugetară a alianţei PNL-PD a fost greşită”.

Pentru a-şi întări poziţia de veto, adoptată în faţa unei Legi, Tăriceanu s-a întîlnit ieri cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. La finalul discuţiilor din spatele uşilor închise Isărescu a reiterat poziţia Băncii Centrale faţă de creşterile salariale: “Pentru economia românească nu poate fi decât benefică o creştere cât mai rapidă a salariilor, pentru a avea un standard de viaţă tot mai ridicat. Trebuie însă să privim cu luciditate şi să afirmăm răspicat că o creştere a salariilor mai mare decât sporul de productivitate a muncii nu este sustenabilă”. După anunţurile oficiale legate de refuzul premierului de a aplica creşterile salariale prevăzute de Legea adoptată în Parlament şi după eşecul negocierilor cu ceilalţi sindicaliştii, mai multe blocuri sindicale reprezentînd diferite categorii de bugetari (funcţionari publici, personal auxiliar din justiţie, cadre medicale), au anunţat că vor declanşa, de joi, conflictul de muncă. Cît priveşte o eventuală demisie ca soluţie la actuala situaţie creată de cererile de măriri de salarii, Tăriceanu a precizat că \"nu depune armele\". Tăriceanu a adăugat că nu se pune problema demisiei vreunui ministru şi nici a sancţionării deputaţilor liberali care au votat legea de majorare cu 50% a salariilor profesorilor, dar a admis că \"există o deficienţă evidentă\" şi o \"lipsă de coordonare a acţiunii\" între grupul parlamentar al PNL şi Guvern.