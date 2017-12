Tăriceanu și-a anulat participarea la evenimentul de la Deveselu

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat joi că inaugurarea oficială a sistemului defensiv Aegis Shore din baza de la Deveselu este un eveniment major, ce arată contribuția activă a României la acțiunile aliaților strategici, cum ar fi NATO, dar a precizat că și-a anulat participarea la acest eveniment din cauză că organizarea lui "desconsideră flagrant poziția Senatului în ordinea constituțională a României".

"Inaugurarea oficială a sistemului defensiv Aegis Shore Romania din baza de la Deveselu este un eveniment major, care marchează fără echivoc contribuția activă a României la strategia și acțiunile concrete ale NATO, cât și contribuția loială a țării noastre la Parteneriatul Strategic cu SUA. În aceste condiții, am considerat necesar ca Senatul României să fie reprezentat la acest eveniment la cel mai înalt nivel și, ca urmare, am onorat invitația primită de la organizatorii americani, care au colaborat în elaborarea programului cu MApN. Constatând că organizarea și programul evenimentelor realizate de Guvern și Ambasada SUA desconsideră flagrant poziția Senatului, în ordinea constituțională a României, cât și rolul Parlamentului în elaborarea și legiferarea politicii externe și de apărare, am luat hotărârea, cu părere de rău, să-mi anulez participarea la festivitățile de astăzi", a susținut Tăriceanu, într-uncomunicat transmis presei.