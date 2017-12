Tăriceanu susţine că nu sînt bani pentru plata salariilor profesorilor

Prins la înghesuială de partidele politice din Parlament şi profesori, primul ministru Tăriceanu nu mai are pe unde să scoată cămaşa. Zicala “cine seamănă vînt, culege furtună” se potriveşte de minune în acest caz, în care laudele lui Tăriceanu, potrivit cărora “România cunoaşte o dezvoltare fără precedent”, s-au întors împotriva sa. “Ce să-i fac dacă s-a lăudat în stînga şi în dreapta că România a devenit bogată, aşa, din senin? Dacă ai bani, scoate-i”, afirma, zilele trecute, un parlamentar. Majorarea lefurilor profesorilor preuniversitari nu i-a căzut bine lui Tăriceanu, după ce a fost “trădat” chiar şi de liberalii lui din Parlament, care au votat legea de creştere a salariilor cu 50%. “În Parlament, ministrul Adomniţei şi-a prezentat punctul de vedere şi cred că a făcut o argumentaţie serioasă pe această chestiune. Rămîne să dezlege acest nod încîlcit, pentru că este responsabilitatea lui”, a explicat Tăriceanu votul “pentru” dat de ministrul Educaţiei în plenul Parlamentului. Întrebat dacă intenţionează să ia vreo măsură în ceea ce îl priveşte pe Adomniţei, Tăriceanu a răspuns: “Ministrul ar fi trebuit să arate o anumită linie şi o anumită conduită şi colegilor din grupul parlamentar PNL”. Potrivit unor surse guvernamentale, Adomniţei a spus că este conştient de presiunile bugetare şi sindicale pe care le generează votul din Parlament, dar i-a spus premierului Tăriceanu că a fost un vot în unanimitate şi că el nu putea vota altfel. Disperat, Tăriceanu a declarat, ieri, că nu este împotriva majorării salariilor profesorilor, dar că trebuie făcută în special pentru salariile mici. “Aceste majorări salariale trebuie să ţină cont nu numai de vechimea în sistem, aşa cum era în perioada comunistă, ci şi de calitatea cadrului didactic. Trebuie să fie răsplătită performanţa şi calitatea învăţământului, dacă vrem să facem o reformă reală în învăţămînt şi să facem un învăţămînt competitiv”, a arătat primul-ministru. El a spus că salariile mici sînt un motiv pentru slaba atracţie pe care cariera în învăţămînt o are printre tinerii absolvenţi şi a arătat că Guvernul, sindicatele şi partidele trebuie să se consulte pentru a găsi o soluţie pentru remedierea acestei situaţii. “Dacă vom mări mai mult salariile la cei care au deja salarii mari şi salariile mici vor rămîne în continuare neatractive, acest obiectiv iarăşi nu îl îndeplinim şi majorarea care a fost decisă de Parlament dovedeşte că are prea puţină logică în spate şi prea mult populism. Cred că o soluţie este de a ne aşeza la masă, de a analiza serios, responsabil, atît Guvernul, cît şi sindicatele şi, de ce nu, poate şi partidele să lase deoparte acest deşănţat populism şi să ne gîndim nu numai la ziua de astăzi, dar şi la România de anul viitor şi de mîine”, a susţinut Tăriceanu. Premierul a mai afirmat că majorările salariale trebuie să fie realiste, iar o majorare de 50% nu este sustenabilă economic. În replica celor afirmate de Tăriceanu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt, Aurel Cornea, spune că sindicatele pe care le reprezintă nu vor accepta negocieri în legătură cu legea de majorare a salariilor personalului didactic, aşa cum a propus premierul Tăriceanu, şi cere ca aceasta să fie aplicată integral: “Considerăm că legea de majorare a salariilor personalului didactic trebuie respectată şi aplicată în integralitatea ei. Nimeni nu are dreptul să o negocieze, nici partidele politice, nici premierul. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt nu va accepta niciun fel de negocieri şi compromisuri privind aplicarea legii”.