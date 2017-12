Tăriceanu va discuta cu liderii de filiale oportunitatea convocării unui congres

Preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, la finalul Biroului Politic Central (BPC), că i-a convocat astăzi pe toţi liderii de filiale pentru discutarea oportunităţii convocării congresului formaţiunii, menţionînd că “le va propune acestora să ia serios în considerare opţiunea unui congres extraordinar”. El a explicat că, în acest fel, PNL va putea merge într-un Congres care “să aleagă o nouă conducere, cu o legitimitate sporită, care să se poată adresa în mod cît mai credibil cetăţenilor, mai ales în această perioadă dificilă de criză pe care o traversează România, cînd românii cred că au nevoie să audă cît mai puternic vocea opoziţiei”. Întrebat în ce perioadă este oportun să aibă loc congresul extraordinar, Tăriceanu a menţionat că congresul ar urma să fie convocat într-un termen cuprins între 30 şi 50 de zile, data urmînd să fie stabilită de Delegaţia Permanentă. El a ţinut să precizeze că a anunţat încă de anul trecut că va candida la preşedinţia PNL pentru un nou mandat. Pe de altă parte, liderul PNL a apreciat că propunerea Institutului Şincai, privind candidatul unic împotriva lui Băsescu, trebuie evaluată cu atenţie. În opinia lui, alegerile prezidenţiale sînt “un proiect politic prea important referitor la modul în care va trebui să evolueze România de mîine”, aşa încît liberalii trebuie să îşi permită să aibă “un candidat propriu la prezidenţiale”. Întrebat dacă este interesat de o candidatură la prezidenţiale, Tăriceanu a menţionat că este un pic cam devreme pentru acest lucru, dar că are în vedere o posibilă candidatură, avînd în vedere calitatea sa de preşedinte al PNL. La rîndul său, vicepreşedintele PNL Ludovic Orban a declarat că este convins că se va decide convocarea unui congres extraordinar, avînd în vedere “majoritatea zdrobitoare” a celor din teritoriu care susţin această idee, dar a anunţat că va decide dacă mai candidează la şefia PNL după Delegaţie: “Mă bucur că preşedintele partidului îşi apleacă urechea la vocea bazei partidului. Sînt convins că Delegaţia Permanentă va adopta cu o largă majoritate ideea congresului extraordinar”. El a explicat că, în toate cele 20 de filiale judeţene în care a fost după alegerile parlamentare, “voinţa membrilor de la baza partidului a fost foarte clară: vor să participe la luarea deciziilor cele mai importante pentru PNL, vor ca PNL să aibă o conducere puternică, legitimată prin congres, şi vor ca PNL să stabiliească într-un for cît mai larg - în congres, candidatul la preşedinţie, să demareze campania pentru PE şi pentru preşedinţia României”. În ceea ce priveşte şansele îi dă lui Tăriceanu pentru un nou mandat, Orban a rugat presa să nu-i ceară să facă pronosticuri. Despre ideea unui candidat unic împotriva lui Băsescu, Orban a precizat că liberalii din teritoriu doresc ca “partidul să-şi desemneze cît mai rapid un candidat propriu la preşedinţie”, care să fie singurul candidat care să se poată opune lui Băsescu. Conform unor surse din PNL proiectul lansat de Orban şi susţinut de Crin Antonescu, privind convocarea unui congres extraordinar, are sprijinul şi semnătura favorabilă a 87 din membrii Delegaţiei Permanente. În plus, sursele menţionate au precizat că Tăriceanu a obţinut o “înfrîngere” serioasă, vineri, la reuniunea Delegaţiei Permanente teritoriale de la Prahova, cînd a încercat să impună ideea amînării congresului, propunerea congresului extraordinar fiind votată cu 79 de voturi “pentru” şi 49 “împotrivă”.