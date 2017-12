Tăriceanu: „Vă garantez că şi peste un an voi fi premier”

Invitat la o emisiune televizată, luni seara, premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că va fi şeful Executivului şi peste un an, cu toate că se vorbeşte insistent despre alegerile anticipate: „De doi ani de zile se vorbeşte în România despre alegeri anticipate. Eu, ca premier, am reuşit o performanţă care nu poate fi ştearsă şi anume de a duce România în UE. Vă garantez că şi peste un an voi fi primul-ministru al României”. În opinia sa, românii vor avea mult de cîştigat de pe urma integrării europene, singurul caz în care nu s-ar întîmpla acest lucru fiind acela al instabilităţii politice. Pe de altă parte, Tăriceanu a susţinut că nu este deranjat sau speriat de tema restructuării Guvernului, dar că are senzaţia că, de multe ori, anumite persoane preferă mai degrabă să vorbească despre acest proces decît să îl şi aplice. Totodată, el a arătat că formula de guvern depinde de conjunctura şi spectrul politice şi a apreciat că actuala structură a Executivului nu este una "greoaie". Premierul a amintit că a redus numărul de secretari şi subsecretari de stat cu o treime, că a pregătit proiectul de desfiinţare a Cancelariei şi că a solicitat proiecte similare de restructurare internă la nivelul tuturor ministerelor. Solicitat să se pronunţe asupra cererii preşedintelui PD, Emil Boc, privind prezentarea în Parlament a propunerii de restructurare a Guvernului, Tăriceanu a apreciat ideea drept una foarte interesantă, de care va ţine cont, adăugînd însă că o astfel de propunere "s-ar putea să nu-i aranjeze pe toţi dacă nu este discutată înainte". În ceea ce priveşte solicitarea liderului UDMR Marko Bela ca miniştrii delegaţi ai formaţiunii sale să aibă portofolii depline, premierul a arătat că lucrurile nu sînt atît de simple.