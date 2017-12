Tarife mai mari la CFR

Tarifele de călătorie cu trenul şi cu metroul vor fi majorate prin ordin al ministrului Transporturilor, şi nu în funcţie de evoluţia inflaţiei, ci pentru a evita blocajul financiar al Metrorex şi CFR Călători, companie care are bugetată o creştere cu 10% a preţurilor. Posibilitatea ca ministrul Transporturilor să modifice tarifele la cele două companii este inclusă într-un proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Transporturilor. „La CFR Călători subvenţiile anuale alocate de la bugetul de stat în ultimii trei ani au reprezentat circa 64% din necesarul fundamentat, ca urmare a creşterii cheltuielilor la componentele de bază, ceea ce a condus la înregistrarea de pierderi”, se spune în nota de fundamentare a actului normativ. La finele anului 2009, CFR Călători a înregistrat pierderi cumulate din anii precedenţi în suma de 745 milioane lei şi datorii restante către furnizori şi CFR SA care au crescut an de an, ajungând în anul 2010 la circa 550 milioane lei. Tariful mediu pentru o călătorie cu trenul a fost anul trecut de 12,95 lei (reprezentând raportul dintre încasări şi numărul total de călători transportaţi), în timp ce costul mediu real pentru o călătorie a fost de circa 40,9 lei (reprezentând raportul dintre cheltuielile de exploatare şi numărul de călători transportaţi). „În anul 2011, bugetul de venituri şi cheltuieli al CFR Călători SA a fost fundamentat având în vedere o majorare a tarifelor de călătorie cu aproximativ 10% începând cu luna februarie. În situaţia în care subvenţia alocată pentru anul 2011 rămâne la nivelul de 1.028 milioane lei, neacordarea majorării de 10% a tarifelor pentru transportul călătorilor pe calea ferată conduce la înregistrarea unui deficit de circa 75 milioane lei”, se mai menţionează în notă.