Tarife mai mici în hotelurile din România!

Veşti bune pentru turişti! Consecinţa directă a deciziei Guvernului de reducere a TVA de la 24% la 9% pentru pachetele turistice este scăderea cu până la 10% a tarifelor la hotelurile din România. Potrivit prim-vicepreședintelui Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, „măsura anunțată privind reducerea de anul viitor a TVA de la 24% la 9% pentru pachetele cu demipensiune, pensiune completă sau all inclusive din turism va ajuta la scăderea cu până la 10% a tarifelor hotelurilor din România, iar numeroși turiști vor alege să mănânce în restaurantele hotelurilor, față de situația actuală, când cei mai mulți consumau doar micul dejun, inclus în pachet. Reducerea TVA va genera scăderi la nivelul tarifelor hotelurilor interne, iar numărul de turiști care vor utiliza serviciile de masă ale hotelurilor va crește simțitor față de până acum, când mai mult de jumătate dintre ei mâncau la hotel doar micul dejun, care era inclus în pachet. În plus, această măsură va ajuta agențiile și în atragerea de străini, care, deși interesați de România, aleg alte destinații, pentru că ofertele au prețuri mai mari”. Până acum, turiștii care se cazau la un hotel din România beneficiau de cazare cu mic dejun inclus taxat cu TVA de 9%, iar dacă doreau să ia masa de prânz sau cina la restaurantul hotelului, cota de TVA era de 24%. Reamintim că premierul Victor Ponta a anunțat marți, după discuțiile cu delegația FMI, CE și BM, că, anul viitor, taxa pe valoarea adăugată la pachetele all inclusive din turism va scădea la 9%. Potrivit șefului Executivului, impactul bugetar al acestei măsuri este 100 de milioane de lei.