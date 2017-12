Tarifele de interconectare Cosmote, Telemobil şi RCS&RDS, reduse de la 1 mai

Prima etapă de reducere a tarifelor de interconectare practicate de operatorii de telefonie mobilă Cosmote, Telemobil şi RCS&RDS va fi pusă în aplicare de la 1 mai. Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) susţin că termenul propus iniţial, respectiv 1 februarie, a fost devansat ulterior pentru 1 aprilie. \"Am semnat şi trimis astăzi operatorilor deciziile individuale privind desemnarea tuturor celor cinci operatori de telefonie mobilă din România drept furnizori cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor la puncte mobile în propriile reţele. Prin aceste decizii am reglementat pentru prima oară tarifele de interconectare ale Cosmote, Telemobil şi RCS&RDS, care vor fi obligaţi să practice tarife de interconectare mai mici de la 1 mai 2009\", a declarat preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu. Potrivit deciziei ANCOM, de la 1 mai, Cosmote România şi Telemobil vor practica un tarif de 0,064 euro/minut, iar RCS&RDS de 0,0721 euro/minut. În prezent, tarifele de interconectare solicitate de Cosmote România, Telemobil şi RCS&RDS sînt de 0,082 euro/minut, 0,0801 euro/minut şi, respectiv, 0,0743 euro/minut. De la 1 ianuarie 2010, tarifele propuse de ANC sînt de 0,0567 euro/minut pentru Cosmote România şi Telemobil şi de 0,064 euro/minut pentru RCS&RDS. Începînd cu 1 iulie 2010, Cosmote România şi Telemobil vor practica un tarif de interconectare de 0,0503 euro/minut, în timp ce RCS&RDS - 0,0567 euro/minut. În cazul Orange România şi Vodafone România, tariful de interconectare practicat de cei doi operatori de la începutul acestui an este de 0,0503 euro/minut.