Tarifele Poştei Române rămîn neschimbate!

În acest an, şi porbabil că şi în 2009, tarifele serviciilor poştale nu vor mai fi majorate, a anunţat preşedintele director general al Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR), Dan Mihai Toader. „În acest an nu vor mai fi majorări de tarife datorită creşterii veniturilor companiei pe fondul majorării volumului de servicii. Ultima majorarea a tarifelor a avut loc în ianuarie 2008”, a anunţat preşedintele CNPR. Pentru 2008, conducerea companiei estimează obţinerea unei cifre de afaceri în jurul valorii de 500 milioane euro şi a unui profit de 40 milioane euro, în condiţiile în care anul trecut profitul poştei nu a depăşit 12 milioane euro, iar cifra de afaceri a atins circa 300 milioane euro. În primul semestru al acestui an, Poşta Română a obţinut un profit brut de 79,6 milioane lei, de aproape trei ori mai mare decît în perioada similară din 2007, iar cifra de afaceri a fost de 693,99 milioane lei, în creştere cu 44,7% faţă de semestru unu din 2007. În perioada menţionată, veniturile totale ale companiei au depăşit 717, 4 milioane lei, pe fondul unor cheltuieli de 637,7 milioane lei. CNPR este operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale avînd, în prezent, 35.500 de angajaţi şi o reţea de peste 7.100 de oficii în toată ţară, din care 1.100 informatizate. Acţionarii companiei sînt Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Fondul Proprietatea, cu 75%, respectiv 25% din capital. Creşterea afacerilor a fost susţinută de un volum de activitate mai ridicat, concretizat prin livrări suplimentare faţă de perioada similară a anului trecut la scrisori (+15 milioane bucăţi), colete (+354.000 bucăţi), mandate poştale (+82.000 bucăţi) şi roviniete (+247.000 bucăţi).