Valoarea răspunderii pentru despăgubiri materiale pe care asigurătorii o acoperă în cazul poliţelor răspundere civilă auto (RCA) a crescut de 6,6 ori în ultimii cinci ani, la 500.000 de euro pentru 2010, evoluţie care a condus la majorarea tarifelor, a declarat preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), Cristian Constantinescu. „În plus, în cazul răspunderii de vătămări corporale, valoarea a crescut de 20 de ori, de la 127.194 euro în 2005, la 2,5 milioane de euro în acest an. Aceste valori au fost efectul aderării României la Uniunea Europeană”, a spus Constantinescu. Şeful UNSAR a mai spus că, pe lângă majorarea preţurilor cu piesele auto, cu manopera şi a frecvenţei accidentelor auto, creşterea tarifelor la RCA a fost susţinută şi de modificarea structurală a parcului auto naţional. „În urmă cu 10-15 ani, parcul naţional era dominat de vehiculele produse de Automobile Dacia Piteşti. În prezent, structura s-a schimbat şi ca număr şi ca valoare, care au crescut de 2-3 ori”, a spus Constantinescu. Pe de altă parte, directorul Asociaţiei Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI), Cristian Muntean, a acuzat Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) de creşterea abuzivă a tarifelor la poliţele RCA. „Firmele de asigurări te obligă să plăteşti o asigurare RCA care devine an de an din ce în ce mai scumpă, dar nu garantează calitatea serviciilor. În accepţiunea noastră, acesta este un abuz care, cu complicitatea CSA, prin reglementări şi legi permisive, a condus la o degradare fără precedent a serviciilor de despăgubire auto”, a afirmat Muntean. Reprezentantul ASSAI a mai spus că tarifele RCA au crescut cu peste 400% în ultimii ani, iar asigurătorii obţin profituri uriaşe din această linie de business. ASSAI şi asigurătorii se acuză reciproc pentru creşterea tarifelor RCA. Ieri, asociaţia service-urilor auto trebuia să organizeze un miting de protest în faţa sediului central al CSA, dar acesta a fost amânat din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.