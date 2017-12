Ţările bogate trebuie să ajute statele sărace să polueze mai puţin

Statele dezvoltate vor trebui să-şi reducă drastic emisiile de gaze cu efect de seră pînă în 2020 şi, în plus, să ofere sprijin tehnologic şi financiar ţărilor în curs de dezvoltare, astfel încît acestea să evolueze producînd mai puţine emisii de dioxid de carbon, a anunţat vineri, Comisia Europeană (CE). În cadrul conferinţei Naţiunilor Unite pe tema schimbărilor climatice, care se va desfăşura la Poznan, în Polonia, în perioada 1-12 decembrie, CE şi statele membre ale UE au ca obiectiv accelerarea negocierilor internaţionale în vederea stabilirii unui nou acord mondial privind clima, care să fie semnat în 2009. „Criza financiară a subliniat cît de periculos este să ignorăm avertismentele evidente. Nu ne putem permite să repetăm această greşeală în cazul schimbărilor climatice, dacă dorim să evităm ca acestea să aibă, în deceniile următoare, consecinţe economice şi sociale grave, probabil catastrofale”, a afirmat comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas. Pentru a opri creşterea volumului mondial de emisii de gaze, ţările dezvoltate trebuie să-şi reducă, pînă în 2020, volumul colectiv de emisii cu 30% faţă de nivelurile din 1990, în timp ce naţiunile în curs de dezvoltare, în special marile economii emergente, ar trebui să ţină sub control creşterea volumului emisiilor, menţinîndu-l cu 15-30% sub nivelul preconizat pentru 2020 în condiţii economice obişnuite. UE va cere progrese concrete în ce priveşte adoptarea unei “viziuni comune” de cooperare, inclusiv privind obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 2020 şi 2050, precum şi o evaluare aprofundată a modului în care poate fi îmbunătăţit şi consolidat Protocolul de la Kyoto (acord internaţional care vizează diminuarea emisiilor poluante - n.r.). CE va promova, în cadrul conferinţei din Polonia, propunerile recente de reducere la jumătate a despăduririlor tropicale pînă în 2020 şi de stopare a reducerii suprafeţelor împădurite ale planetei pînă în 2030, după ce un studiu a evidenţiat că despădurirea din zonele tropicale este sursă a 20% din emisiile mondiale. Conferinţa de la Poznan va reuni cele 192 de părţi semnatare ale Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), precum şi cele 183 de părţi semnatare ale Protocolului de la Kyoto, printre care se numără Comunitatea Europeană, precum şi toate statele membre.