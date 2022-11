Tarja în concert la Bucuresti si Cluj-Napoca

Celebra solista TARJA Turunen va canta pe 18 octombrie 2022 la Arenele Romane din Bucuresti. Concertul va avea loc indoor in cort incalzit. In deschidere vor urca pe scena Abalas si Serpentine. Pe 19 octombrie Tarja canta si la Cluj-Napoca in /FORM Space iar showul este sold out.

Tarja Turunen este una dintre vocile scenei metal care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Se numara printre cele mai cunoscute soprane ale lumii, statut pe care la castigat atat dupa activitatea cu Nightwish cat si datorita carierei sale solo.

Dupa aproape un deceniu alaturi de Nightiwsh, carismatica artista a pornit un proiect solo care s-a bucurat de un succes la nivel international. A urcat pe scenele celor mai mari festivaluri din lume iar in cei 15 ani de cariera solo a lansat 5 albume de studio, cel mai recent, 'In the Raw' fiind oferit fanilor in 2019.

In cadrul materialelor lansate a colaborat cu artisti importanti ai scenei metal precum Bjorn Strid de la Soilwork, Cristina Scabbia de la Lacuna Coil, Tommy Karevik de la Kamelot, Alissa White-Gluz de la Arch Enemy, Joe Satriani sau Mike Terrana.

1. PROGRAM

OPEN DOORS 19:00

Abakas 19:30-20:00

Serpentine 20:30-21:00

TARJA 21:30-...

2. REGULI DE ACCES

ATENTIE: FUMATUL in cortul incalzit al Arenelor Romane ESTE INTERZIS !!! Se fumeaza doar in locurile special amenajate !!!

Portile Arenelor Romane se deschid la ora 19:00 iar concertele incep la ora 19:30. Dupa deschiderea portilor, puteti sosi la orice ora doriti pentru a va vedea trupele favorite.

Pentru toate categoriile de bilete, accesul se face pe la portile de jos din parc ale Arenelor Romane.

La intrarea in perimetrul evenimentului, toti participantii vor fi controlati in bagaje de catre agentii de securitate.

Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, obiecte periculoase;

- arme, bate, cutite, spray-uri, lanturi lungi, selfie stick, glow stick, obiecte ascutite, artificii

- substante interzise cf. legii 143 / 2000

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca si NU vor pazi obiectelor prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

3. CATEGORII DE BILETE SI BRATARI

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului de concert, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

- Posesorii de bilete la categoria Golden Circle, vor primi bratari care le va permite accesul in zona in care au bielete. Bratarile trebuie pastrate la mana, exact asa cum au fost puse, pe toata durata concertului. Bratarile nu sunt transmisibile si nu trebuie deteriorate pe intreaga perioada a evenimentului. Posesorii de bilete la categoria Acces General nu vor primi bratara la acces.

- Categoria 'Golden Circle' - Fara loc, in fata scenei. Vor primi bratari care le va permite accesul in zona in care si-au cumparat bilet precum si in zona Acces General.

- Categoria 'Acces General' fara loc, in spatele categoriei Golden Circle. Nu vor primi bratara si nu vor avea acces la categoria Golden Circle.

4. BILETE

Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Muzica si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo si Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele se vor gasi si la intrare.

- Presale - 169 lei Acces General si 199 lei Golden Circle

- La Acces - 200 lei Acces General si 230 de lei Golden Circle

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei.