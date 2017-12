Tarja Turunen şi Republica, în România!

O veste excelentă pentru rockerii care, vara, visează la un weekend rock... la munte: Tarja Turunen, supranumită regina internaţională a rockului simfonic, şi trupa britanică Republica vor cânta la cea de-a şasea ediţie a Festivalului Artmania, care va avea loc, în perioada 12 - 14 august, în Piaţa Mare din Sibiu. Cele două staruri au confirmat prezenţa la evenimentul amintit, care mai aduce pe scenă şi alte nume de rezonanţă pe scena metal-ului, trupele Sonata Arctica, Nevermore şi Lacrimas Profundere.

Recunoscută pentru incredibila sa voce şi prezenţa scenică impunătoare, Tarja Turunen a reuşit la cel de-al treilea album al carierei sale solo să se impună în rândul celor mai bune producţii ale momentului. Apreciată deopotrivă ca solistă a trupei Nightwish, dar şi pe scena muzicii de operă, artista reuşeşte să impresioneze mulţimea participanţilor care fac neîncăpătoare sălile sau stadioanele la show-urile sale. „Steaua Nordului”, cum mai este supranumită, va concerta în România pe 12 august, în prima zi a festivalului, concertul fiind urmat de o petrecere dedicată artistei. În aceeaşi zi, vor urca pe scenă formaţiile Lacrimas Profundere şi Nevermore. Cea de-a doua zi a festivalului va fi deschisă de britanicii de la Republica, urmaţi de formaţia Sonata Arctica, restul programului fiind încă în lucru.

Piesa „Ready To Go” a celor de la Republica a devenit un hit al anilor \'90, iar recent trupa a lansat o nouă versiune care a urcat direct pe primul loc în topul britanic al muzicii de club. Republica a luat naştere în 1994 la ideea lui Tim Dorney şi Andy Rodd, cărora li se alătură Samantha. Albumul lor de debut, Republica, a intrat pe locul patru în topul albumelor britanice, iar single-uri ca „Ready to Go”, urmat de „Drop Dead Gorgeous” s-au bucurat de mare succes la public. Abordează un tehno-pop-punk-rock şi au primit multe premii, fiind printre cele mai de succes trupe de rock alternativ ale deceniului trecut.

Până la sfârşitul lunii martie, abonamentele pot fi obţinute cu 110 lei, iar biletele pentru zilele de vineri şi sâmbătă costă 70 de lei, preţuri reduse cu 40 la sută. Festivalul Artmania a adus, în Piaţa Mare din Sibiu, la ultimele cinci ediţii, artişti renumiţi precum Nightwish, Serj Tankian, The Sisters of Mercy, Within Temptation şi H.I.M.