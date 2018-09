TAROM zboară pe plus

Compania TAROM va încheia sezonul de vară pe plus în condiţiile în care pierderea companiei s-a redus cu aproximativ 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile au crescut cu peste 25%, potrivit datelor transmise de companie la solicitarea agerpres.ro. "Trei luni consecutive pe plus la TAROM. Suntem pe drumul cel bun. Suntem conştienţi de rezultatele pozitive obţinute de TAROM. Am reuşit să reducem la jumătate ce s-a pierdut în 2017, asta în condiţiile în care preţul combustibilului a crescut exponenţial. TAROM a demonstrat în acest an că este o companie puternică şi credibilă în piaţă", a subliniat directorul general TAROM, Werner Wolff. Conform documentului, TAROM raportează cele mai bune rezultate financiare din ultimii 4 ani. Creşterea veniturilor cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut oferă încrederea că strategia companiei şi măsurile din ultima perioadă produc efecte pozitive. Pe de altă parte, cheltuielile companiei au crescut faţă de anul trecut cu aproximativ 15% iar scumpirea combustibilului de aviaţie are cea mai mare pondere pe acest segment. Faţă de anul trecut, TAROM a plătit mai mult cu 49,7 milioane de lei pentru combustibil în condiţiile în care preţul kerosenului a crescut cu 30%, pe piaţa europeană, faţă de 2017. "La aproape 64 de ani de existenţă, compania TAROM transmite, din nou, un mesaj de încredere în piaţă. Retehnologizarea companiei, prezenţa din ce în ce mai activă pe piaţă, reînnoirea flotei şi deschiderea de noi rute sunt măsuri concrete care revitalizează TAROM", se mai spune în comunicat.