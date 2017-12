„Ţarul litoralului”, Radu Mazăre, „Love(s) 2 Party”

Sărbătoarea eleganţei şi a frumuseţii, FashionTv Summer Festival, s-a încheiat sâmbătă seară, în staţiunea-vedetă a litoralului românesc, Mamaia, cu un spectacol special, transmis în direct în peste 180 de ţări, prin FTV International. Ultima seară a mega-evenimentului glamour ce a debutat, pe 3 august, a fost deschisă de cele 20 de finaliste ale concursului internaţional de frumuseţe, FTV Model Award Back Sea, defilarea manechinelor fiind urmată de prezentarea colecţiei BSB, toamnă-iarnă 2012-2013. După proba costumelor de baie, frumoasele de la malul mării au defilat apoi în rochii superbe, semnate de designerul Ana Radu.

RADU MAZĂRE A DEFILAT COSTUMAT ÎN ŢAR Celebrul designer român Cătălin Botezatu a cucerit publicul prezent în Piaţeta Cazinoului din Mamaia şi oaspeţii speciali prin colecţia haute couture „Ţarina”, compusă din paltoane, cămăşi, geci de blană, rochii din brocarduri şi materiale preţioase, blănuri de vizon şi chinchilla, în ton cu opulenţa şi exclusivismul vestimentaţiilor ruseşti. Invitatul surpriză al lui Botezatu a fost cel mai fashion primar din România, Radu Mazăre, costumat în ţar.

„Este un costum de ţar din secolele XV-XVII, pentru că pe Nicolae, care avea un costum cu tunică, l-au omorât. Dar nu sunt ţarul care a fost omorât la Revoluţie...”, a spus Radu Mazăre. „M-am obişnuit să port caftane aşa de lungi”, a spus primarul. El a făcut şi o dezvăluire-şoc: „Acesta nu este baston, este sceptru şi dacă vă spun de unde este... Este de la Înaltpreasfinţia Sa Tomitanul. Dar, după cum vedeţi, nu e inscripţionat cu modele religioase, pentru că nu am vrut să iasă vreun scandal”, le-a spus Radu Mazăre jurnaliştilor, la finalul prezentării.

MALVINA CHIRIAC A DEVENIT MISS FTV BLACK SEA MODEL Spre finalul ultimei seri a FTV Summer Festival s-a conturat şi podiumul concursului de frumuseţe. În urma deliberării juriului, Miss FTV Black Sea Model a fost desemnată Malvina Chiriac, titlul fiindu-i înmânat frumoasei de la Marea Neagră de primarul Constanţei, Radu Mazăre. „Vreau să vă mulţumesc tuturor. Îi mulţumesc domnului Michel Adam (n.r. - fondatorul şi preşedintele FTV International). Iubesc FTV, iubesc femeiele frumoase din România, iubesc petrecerile româneşti”, a spus, în limba engleză, Mazăre, adăugând: „Welcome to Mamaia! Welcome to romanian clubs! Let’s party now!”.

Pe podium au mai urcat Svetlana Sau - Miss FTV Turism Mamaia, Andrijana Gramic - Miss Zepter , Maria Iacob - Miss FTV 18 Akai Energy Drink, Diana Cirnei - Miss Cosmote şi Ana Maria Stângaciu - Miss Ftv Catwalk.

Din juriu au făcut parte, pe lângă reprezentanţi ai FTV International, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România şi al Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, secretarul de stat în Ministerul Turismului, Cristian Bărhălescu, dar şi avocata Lizeta Haralambie.

„LET’S PARTY!” Seara s-a încheiat cu o super-petrecere al cărei start a fost dat de Costi Ioniţă - producătorul piesei „Love 2 Party” care promovează staţiunea Mamaia şi în care apare şi „samuraiul” Radu Mazăre - şi Celia, vocea feminină a melodiei. Pe scenă a urcat robotul-fan al nonconformistei Lady Gaga, care a făcut senzaţie alături de alţi... confraţi, accesorizaţi cu leduri şi lasere. Spectaculoasa Open Party care a urmat mega-evenimentului a fost deschisă de Summer Princess Club.

ANIA J, MC DE LA PARIS Prezentatorii ultimei seri a FTV Summer Festival au fost Claudiu Constantin şi frumoasa Claudia Neghină, cărora li s-a alăturat Ania J, MC-ul evenimentelor FTV Paris International.

Cel mai important eveniment al verii, care promovează frumuseţea şi turismul românesc în peste 180 de ţări, FTV Summer Festival a fost organizat de FTV România şi Primăria Municipiului Constanţa, cu sprijinul Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc şi al Asociaţiei Litoral-Delta Dunării, în colaborare cu FTV Paris.