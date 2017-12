Fostul agent FSB Aleksandr Litvinenko, otrăvit în 2006 cu poloniu, a declarat pe patul de moarte că a fost omorât de Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, conform achetei desfăşurate în Marea Britanie, informează site-ul cotidianului The Telegraph. "Tată, am fost otrăvit de Vladimir Putin", au fost ultimele cuvinte spuse de Aleksander Litvinenko tatălui său, Valer Litvinenko. În plus, Aleksandr Litvinenko i-a atras atenţia tatălui că preşedintele Rusiei este un "om foarte periculos" şi că trebuie să fie foarte atent.

Dezvăluirile au fost făcute în cursul audierilor efectuate de comisia care anchetează circumstanţele otrăvirii fostului agent FSB. Preşedintele comisiei britanice de investigaţie, sir Robert Owen, a acuzat procurorii ruşi că încearcă să blocheze colectarea probelor despre un suspect principal, Dmitri Kovtun. Aleksandr Litvinenko a fost otrăvit cu poloniu-210 pe 1 noiembrie 2006, în cursul unei întâlniri la Hotelul Millennium cu Dmitri Kovtun şi Andrei Lugovoi. Litvinenko a decedat după trei săptămâni. Rusia refuză extrădarea celor doi suspecţi de crimă.