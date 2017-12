Tataee, omul care i-a schimbat viaţa lui Alex Ceauşu

Deşi cunoscutul regizor de videoclipuri Alex Ceauşu are un palmares de invidiat, prea puţini cunosc, de fapt, începuturile carierei lui în domeniul muzical. Regizorul îşi aminteşte cum activitatea lui a luat amploare abia după ce l-a cunoscut pe Tataee de la BUG Mafia. Acesta din urmă l-a cooptat pe Ceauşu pentru a realiza un prim videoclip. De atunci şi până în prezent, Alex Ceauşu a reuşit să deschidă mai toate uşile către succes. Artişti precum Tonny Cottura, Pachanga, Big Ali, DJ Sava, Alex Velea, Nicole Cherry, Anda Adam, Fly Project, Anna Lesko sau Loredana au ajuns, în scurt timp, să-l considere un apropiat de-al lor.

„Am început să regizez clipuri acum şapte ani. Primele două le-am făcut gratis unor prieteni hip-hop-eri. De acolo s-a declanşat „marea avalanşă”. Am realizat videoclipuri pentru toţi hip-hop-erii din underground, în mai puţin de doi ani. După această perioadă, am primit un telefon. Îmi aduc aminte perfect tot. „Noroc, sunt Vlad Irimia (Tataee) de la BUG Mafia, ne faci şi nouă două clipuri?”. Primele cuvinte pe care i le-am spus au fost: Am înţeles“, a mărturisit regizorul. Alex Ceauşu a continuat: „Am înţeles, atunci, ce avea să mi se întâmple. Pe lângă faptul că eram fan BUG Mafia, ştiam un lucru: toţi cei care colaboraseră, până atunci, cu trupa au ajuns departe: Puya, Loredana, Cătălina Toma, Nico, iar regizorii cu care s-a colaborat erau nume importante. Am înţeles rapid ce uşă deschisă aveam în faţă. Şi, sincer, de la primul videoclip pentru BUG Mafia, am reuşit să intru în lumea artiştilor consacraţi, iar totul a început să funcţioneze la un alt nivel. Îi sunt recunoscător lui Tataee, iar pentru asta îi voi purta mereu un mare respect“.