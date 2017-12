Tatăl lui David Beckham profită de scandalul interceptării telefoanelor

Ted Beckham, tatăl fotbalistului David Beckham, este cea mai recentă celebritate care a dat în judecată compania News International, controlată de magnatul Rupert Murdoch, pentru interceptarea ilegală a telefonului său. Ted Beckham a dat în judecată News Group Newspaper, editorul săptămânalului ”The News of the World” (NOW), închis anul trecut, în urma scandalului interceptării telefoanelor. Totodată, tatăl fotbalistului echipei Los Angeles Galaxy l-a dat în judecată pe detectivul particular Glenn Mulcaire, arestat în 2007, pentru interceptări ilegale în favoarea NOW. Acţiunea a fost depusă de Ted Beckham la Curtea Regală de Justiţie din Londra. Printre cei care au mai acţionat în instanţă News of the World pentru interceptarea ilegală a telefoanelor lor se numără celebrităţi precum Cherie Blair, soţia fostului premier britanic Tony Blair, actorii Jude Law şi Sienna Miller şi cântăreţul James Blunt.

News Corporation şi News International sunt în mijlocul unui scandal privind interceptări telefonice ilegale, care a început în Marea Britanie dar se pare că are ramificaţii şi în SUA. Potrivit poliţiei britanice, publicaţia ”The News of the World”, deţinută de grupul media, ar fi interceptat convorbirile a circa 4.000 de oameni, între care familiile unor adolescenţi asasinaţi. Aceste dezvăluiri au ridicat întreaga clasă politică din Marea Britanie împotriva lui Rupert Murdoch. Închiderea tabloidului NOTW, cu o istorie de 168 de ani în care a reuşit să ajungă printre cele mai populare titluri din Marea Britanie, nu a pus capăt scandalului interceptărilor telefonice ilegale. Cazul interceptărilor, care datează de la începutul anilor 2000, a fost deja marcat de arestarea mai multor jurnalişti, reţinerea unui corespondent la Casa Regală şi a unui detectiv privat şi de mai multe demisii, între care cea a lui Andy Coulson, directorul de comunicare al lui David Cameron, care a fost editor la NOTW. În ultimele luni, poliţia britanică a operat mai multe arestări, printre acestea numărându-se Andy Coulson, dar şi Rebekah Brooks, fosta directoare a News International, divizia britanică a News Corp. şi fost redactor-şef al NOTW, însă cei mai mulţi au fost eliberaţi pe cauţiune. Se ştie că telefoanele a sute, chiar mii de personalităţi, membri ai familiei regale, politicieni, vedete de cinema şi sportive, au fost ascultate de jurnalişti.