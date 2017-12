Tatăl lui Teo Trandafir, la gâtul PDL

Dr. Ion Uţă, medic pediatru în Brăila, tatăl candidatei PDL pentru un loc de deputat în Parlamentul României, Teo Trandafir, se declară împotriva lui Traian Băsescu despre care spune că “a furat flota”. Mai mult, el afirmă despre fiica sa că “nu are nici o afinitate pentru PDL”. Toate acestea, dar şi multe altele, Ion Uţă le-a spus în cadrul unui interviu acordat revistei online „Femeia secolului XXI.” Ion Uţă nu iartă nimic din ceea ce se întâmplă în politica românească. Medicul subliniază că nu îl simpatizează pe Traian Băsescu şi nici pe Emil Boc. “NU cu N mare şi cu U şi mai mare şi Teo ştie asta. Băsescu şi cu Boc sunt fraţi de cruce. Pentru mine sunt la fel. Sunt NET împotriva lor. Domnule, a furat flota. Nu sunt dovezi, dar dacă pe mine mă acuza cineva sau dacă eram în locul lui Băsescu şi eram cinstit aduceam dovezi şi mă luam de ăia care au zis că am furat. Bă, ăla care ai zis că am furat flota, uite aici dovada, vino să dau de pământ cu tine, procedam bărbăteşte. Dar el a tot scăldat-o şi tot nu ne-a lămurit. Peştele de la cap se împute, iar la noi este şi mai grav, peştele nu mai are cap de loc”, a declarat Uţă. Întrebat ce părere are despre faptul că Teo Trandafir a lăudat-o pe Elena Băsescu, tatăl candidatei PDL a răspuns: “Ei, a zis şi ea aşa, nu a zis că este deşteaptă gângăvita, a zis şi ea că este frumoasă. Atât îi trebuia, să spună că e şi deşteaptă\", a continuat doctorul Uţă. Nici despre Elena Udrea nu are o parere mai bună. “Elena Udrea şi turismul românesc. Are marele talent să-l facă şi pe acesta praf. Dacă partidul ăsta din care este ea este un mare c*** să ştiţi că Elena Udrea este moţul”, a mai spus dr. Ion Uţă. Iată o scurtă radiogramă a unui intelectual despre actuala conducere a ţării, care, în 2008 şi 2009, s-a lăudat că a reuşit să scoată la vot această clasă, absentă de la ultimele scrutinuri electorale.