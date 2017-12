Tatăl vitreg al fetei omorâte de tren, audiat de polițiști

Ancheta polițiștilor de la Transporturi Constanța în cazul fetei de 13 ani, din Cuza Vodă, găsită moartă pe calea ferată în urmă cu o săptămână, în zona localității constănțene Murfatlar, este în plină desfășurare! Ieri, oamenii legii au reușit să-l identifice pe bărbatul care apare, împreună cu minora, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale Primăriei Murfatlar. Este vorba despre Ion Dumitru, de 31 de ani, tatăl vitreg al fetei și ultima persoană care a văzut-o pe aceasta în viață... Bărbatul a fost ridicat, ieri dimineață, de la domiciliul părinților lui, din satul Galeșu, și a fost escortat la sediul Serviciului Regional de Poliție Transporturi (SRPT) Constanța, unde a stat mai bine de patru ore pentru a da declarații. El a fost însoțit de concubina sa, mama Ancăi Mirciu. La audieri, Dumitru a susținut că, în seara de 14 ianuarie, a mers împreună cu fata în vizită la Galeșu, unde intenționa să-și serbeze ziua de naștere. Conform declarațiilor sale, în jurul orei 1.00, el și fiica sa vitregă au decis să plece către comuna Cuza Vodă, acolo unde copila locuia împreună cu mătușa ei.

"A DISPĂRUT" Bărbatul a mai povestit că a rugat un vecin să-i ducă până la stația CF Basarabi cu mașina sa. De acolo, spun polițiștii, Ion Dumitru și minora ar fi intenționat să ia trenul spre Medgidia, pentru a ajunge la Cuza Vodă. „Am coborât în fața barului, am cumpărat țigări din local și am plecat cu fata la gară, pentru a vedea dacă există vreun tren spre Medgidia. La un moment dat, eu am intrat în WC-ul din stația CFR și i-am spus Ancăi să mă aștepte pe peron. Când am ieșit, am constatat că aceasta a dispărut”, a declarat Ion Dumitru în fața anchetatorilor. El a mai spus că a ieșit în fugă din gară și a alergat către șosea. „Am crezut că fata a plecat cu vecinul care ne adusese de la Galeșu și am căutat mașina, însă nu am găsit-o. Nu am știut ce s-a întâmplat cu ea”, a afirmat tatăl vitreg al victimei. Aceasta a fost prima variantă a poveștii pe care bărbatul a prezentat-o. Ulterior, pe măsură ce interogatoriul a avansat, Ion Dumitru a mărturisit că a fost martorul teribilului accident. "Am văzut-o fugind spre șinele de cale ferată. Nu știu de ce alerga. În momentele următoare, ea a sărit în fața trenului... Am plecat de acolo pentru că mi-a fost teamă de rudele ei, că vor spune că nu am avut grijă de fată", a declarat individul. Surse judiciare anunțau aseară că Ion Dumitru este cercetat, în această fază a investigației, pentru ucidere din culpă. Mecanicul locomotivei le-a spus polițiștilor că a observat-o pe copilă abia în clipa în care aceasta se afla la un metru și jumătate de tren și că a avertizat-o sonor, însă ea nu a avut timp să se ferească. Cercetările în acest caz sunt departe de a se finaliza, polițiștii de la SRPT Constanța urmând să audieze mai multe persoane din familia și din anturajul victimei. Oamenii legii trebuie să stabilească dacă minora s-a sinucis, a fost omorâtă sau a fost victima unui tragic accident.

TRAGEDIA Amintim că trupul neînsuflețit al Ancăi Mirciu a fost descoperit în noaptea de 14 spre 15 ianuarie, în jurul orei 2.50, pe calea ferată, pe raza localității Murfatlar. Anchetatorii spun că minora a fost lovită de un tren de marfă, tragedia fiind anunțată de mecanicul de locomotivă, care l-a sunat imediat pe impiegatul de mișcare din stația CF Basarabi. Ulterior, polițiștii de la Transporturi Feroviare au ajuns la locul indicat și au descoperit cadavrul fetei mutilat de tren. Inițial, tânăra nu a putut fi identificată, deoarece nu avea niciun document asupra ei. Câteva zile mai târziu, oamenii legii au aflat că este vorba despre o minoră dată dispărută de familie pe data de 16 ianuarie, deși ea plecase de acasă de pe 13 ianuarie. „Fata, de etnie rromă, se afla în plasament familial la rude. Una dintre mătuși, o verișoară de-a mamei, avea grijă de ea și de sora ei de 11 ani, deoarece mama era plecată în străinătate. Nu demult, mama s-a întors în țară și a făcut o solicitare pentru reintegrarea celor două fete în familie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, Roxana Onea. Potrivit familiei victimei, pe 13 ianuarie, în jurul orei 17.00, Anca a fost trimisă să cumpere pâine și țigări de la magazinul din apropierea casei, dar nu s-a mai întors. Rudele fetei nu s-au gândit, însă, să anunțe autoritățile, așa cum ar fi fost normal, deoarece fata obișnuia să plece destul de des de acasă cu zilele, la prietene.