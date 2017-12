Tatiana Maslany, o actriță canadiană cu origini române, premiată la gala Emmy

Actrița canadiană Tatiana Maslany a fost una dintre surprizele galei Emmy din acest an, care și-a anunțat câștigătorii duminică seară, la Teatrul Microsoft din Los Angeles. Puțini știu însă că frumoasa brunetă care și-a adjudecat primul Emmy din carieră, la categoria Cea mai bună actriță într-un serial dramă, este de origine română, având bunicii de pe meleagurile noastre. Tatiana a interpretat rolul unei femei cu personalități multiple în ”Orphan Black”, impresionând prin talentul cu care a reușit să creioneze nu mai puțin de 12 fațete ale aceleiași femei. Totodată, Tatiana a reușit performanța greu de egalat de a o surclasa pe favorita serii, Robin Wright, nimeni alta decât fosta soție a marelui actor american Sean Penn.

Serialele ”The People v. O.J. Simpson: American Crime Story” și ”Game of Thrones” au dominat gala Premiilor Emmy 2016, duminică. Serialul de televiziune ”The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”, o adaptare pentru micile ecrane despre procesul pentru crimă al sportivului căzut în dizgrație O.J. Simpson, a deschis Gala Emmy cu 22 de nominalizări și a adunat rapid mai multe trofee, inclusiv pentru Cea mai bună miniserie, dar și pentru actorii Sarah Paulson, Courtney B. Vance și Sterling K. Brown. ”Game of Thrones” a mers la gala de duminică cu 23 de nominalizări, câștigând 12 premii Emmy, inclusiv pentru cea mai bună regie și cel mai bun scenariu, devansând concurenți precum ”Mr. Robot” sau ”House of Cards”. Sarah Paulson a primit trofeul pentru cea mai bună actriță într-o miniserie pentru interpretarea rolului procurorului Marcia Clark, care a fost prezentă în seara Galei Emmy, iar Courtney B. Vance l-a surclasat pe Cuba Gooding Jr., câștigând Premiul pentru cel mai bun actor, în rolul avocatului apărării lui Simpson, Johnnie Cochran. Vedeta comediei ”Veep”, Julia Louis-Dreyfus, a obținut cel de-al cincilea premiu Emmy pentru rolul ei din comedia satirică despre Casa Albă în care joacă rolul unui președinte ambițios și inept care luptă cu toate mijloacele să-și păstreze puterea. Louis-Dreyfus și-a cerut scuze pentru ceea ce a denumit ”actualul climat politic”, cu șapte săptămâni înainte de alegerile prezidențiale. ”Cred că ”Veep” a năruit zidul dintre comedie și politică. Serialul nostru a debutat ca satiră politică, dar acum pare a fi un documentar lucid”, a zis aceasta glumind, făcând referire la campania prezidențială.

Gala Emmy a avut în acest an 21 de actori de culoare nominalizați, în contrast cu nominalizații albi ai premiilor Oscar 2016. O parte dintre aceștia au mers acasă cu trofee Emmy, mulți pentru prima dată.