Tatuajele infractorilor nu sunt întâmplătoare, ci au o anumită semnificație pentru lumea interlopă

Tatuajele de pe corpul infractorilor dau, de multe ori, indicii despre delictele comise de aceștia, relevă un studiu efectuat de poliția braziliană, scrie luni ziarul spaniol ”ABC”. ”Am descoperit o legătură între 36 de imagini și anumite infracțiuni', în multe cazuri, tatuajele dând indicii despre modul de operare și despre ”munca” depusă prin încălcarea legii”, a declarat căpitanul Alden dos Santos, principalul autor al acestui studiu, bazat pe o cercetare de peste zece ani și care a generat numeroase polemici pe rețelele sociale. Interesant este că aceste conexiuni sunt valabile nu numai pe întregul teritoriu brazilian, ci și în SUA, Rusia sau unele părți din Europa, a mai spus acest agent al poliției militare. Astfel, s-a constatat că tatuajele care reprezintă un clown apar la persoanele vinovate de furturi și de asasinarea unor polițiști, iar cele care redau imaginea unui vrăjitor sunt ”marca” apartenenței la o familie de narcotraficanți. ”Diavolul din Tasmania” este relaționat cu furtul în grup, iar ”Speedy Gonzales”, cunoscutul personaj din filmele cu desene animate, este asociat cu transportul de droguri. Observația făcută de poliția din Brazilia este valabilă și în cazul unor tatuaje de mici dimensiuni, ca de exemplu un simplu punct negru marcat într-o anumită parte a corpului. Un asemenea punct arată că purtătorul lui este hoț de buzunare, două puncte unul peste celălalt, indică un violator, iar trei puncte care determină un triunghi pot fi un semn că persoana tatuată face parte din lumea stupefiantelor. Studiul a fost efectuat cu ajutorul a peste 50.000 de documente și imagini ale unor deținuți. ”Din păcate, informațiile nu provin de la deținuți, întrucât funcționează un puternic cod al tăcerii. Rezultatele au apărut mai degrabă prin compararea datelor. De exemplu, am selectat toți deținuții care avea tatuat un jocker și am analizat sentințele prin care au fost condamnați și așa am descoperit un ”tipar” clar”, a explicat Alden dos Santos. Autoritățile au subliniat însă că acest studiu nu va fi folosit pentru discriminarea persoanelor cu tatuaje, care de multe ori sunt doar ”o formă de exprimare”.