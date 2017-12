Tatuajul nu ţine cont de vîrstă

Tatuajele, simboluri de castă şi rit din cele mai vechi timpuri au, ca orice alte produse culturale ale umanităţii, o istorie. Goţii, un trib de barbari germanici faimoşi pentru atacurile lor împotriva Imperiului Roman, foloseau tatuajele pentru a-şi marca sclavii. În Tahiti însă, tatuajele reprezentau istoria persoanei care le purta. Cînd deveneau adulţi, băieţii primeau un tatuaj pentru a marca acest eveniment, iar bărbaţii erau însemnaţi cu un alt model atunci cînd se căsătoreau. Pe de altă parte, cînd Imperiul otoman a ajuns în Bosnia de astăzi, toţi soldaţii erau marcaţi de autorităţi pentru a-i putea recunoaşte în caz că voiau să dezerteze. Metodele de tatuare au fost mereu diferite, spre exemplu americanii au folosit iniţial cuţitaşe îmbibate cu cerneală. În California, se puneau diferite culori în tăieturi. În 1891, americanul Samuel O’Reilly inventează o maşină specială pentru tatuaje, care devine în cel mai scurt timp foarte apreciată. Inspirat de tehnica folosită în tipografie, inventează un sistem special ce conţinea un ac care vibra foarte repede, penetrînd rapid pielea, astfel încît culoarea ajungea în locul dorit, desenul avînd liniile curate şi fără greşeli. Dacă în trecut avea alte semnificaţii, în zilele noastre, tatuajul - şi, mai nou, piercingul - sînt o adevărată modă pentru adolescenţi şi nu numai. Cu alte cuvinte, „simbolul de cerneală” al zilelor noastre a devenit cît se poate de comun.

De obicei, tatuajele se fac „pe viaţă” şi este bine de amintit faptul că pot fi înlăturate doar prin operaţie chirurgicală sau laser. Persoanele care aleg tatuajele permanente trebuie să fie atente la calitatea pigmentului. Dacă acesta nu este de calitate, culorile îşi pot pierde, destul de repede (în raport cu preţul plătit şi cu aşteptările), din intensitate. Modelul este adus de către client sau se poate alege dintr-un catalog şi, de obicei, va fi tatuat cu un pistol special, cu ace sterile.

În Constanţa, doritorii pot alege între cele trei saloane autorizate, iar adevăraţii profesionişti îi sfătuiesc - chiar dacă preţurile sînt puţin mai mari - să nu rişte şi să aleagă „tatuatorii” empirici, care bat pe genunchi, la ei în acasă. Riscurile pot fi fatale: HIV/SIDA, hepatită sau orice altă boală transmisibilă prin sînge.

Gabriel şi arta de „a bate” tatuaje

Să îţi doreşti, să visezi şi să realizezi sînt cele trei lucruri de care a ţinut cont Gabriel Paraschiv, încă de cînd era adolescent. Şi-a pus ideile, imaginaţia şi talentul în practică începînd la 16 ani. La început, lucra alături de un prieten. Gabriel era cel care desena, iar amicul lui bătea tatuajul cu un aparat improvizat. Cu timpul, a deprins cîteva din tehnicile de tatuare şi, în 2003, a plecat la un salon de specialitate din Cipru. După un an, s-a întors în România şi a început ceea ce atunci părea o mică şi destul de riscantă afacere. Acum, la vîrsta de 25 ani, Gabriel se poate lăuda cu mai multe realizări, printre care amintim creaţia sa personală şi salonul Blue Shark Tatoo (Str. Miron Costin, nr. 23 a). Gabriel are propriul său catalog, deoarece majoritatea desenelor pe care „le bate” sînt creaţii personale. Lucrează cu mai multe culori, de la negru - cea mai folosită culoare - la culori calde (galben, verde, portocaliu) şi pînă la cele mai reci (albastru). Preţurile variază în funcţie de mărimea, complexitatea sau simplitatea capodoperei, încep de la 100 lei/30 euro (4,5 lei/cm pătrat) şi pot ajunge pînă la 1.000 euro. „Locul, culoarea, dispozitivele cu care lucrez au o importanţă majoră în finalizarea operei, aşadar am adus aparatură profesională de ultimă oră de la companii de renume cum ar fi Time Machine din America, ustensile sterilizate şi culori vegetale”, povesteşte Gabriel. El mai spune că tatuajul nu ţine cont de vîrstă, cel mai tînar client al său avînd 9 ani, iar cel mai în vîrstă, 51! ”Fiecare client vine cu ideea sau cu desenul lui sau îşi alege unul din catalogul meu. Cea mai complexă lucrare a mea a fost făcută în zona spatelui şi reprezenta un dac cu diferite culori şi umbre. Pe de altă parte, am avut şi lucrări puţin mai ciudate, spre exemplu am tatuat un fermoar pe şoldul unuia din clienţi”, mai povesteşte Gabriel.