Tăvălugul restructurării parchează la ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va intra într-un program amplu de reorganizare, care va duce la o reducere masivă a cheltuielilor cu personalul şi la o creştere semnificativă a eficienţei. Modelul urmat este cel aplicat de BNR, spune şeful ASF, Mişu Negriţoiu. „Raportul făcut de Pricewaterhouse Coopers la ASF propune revizuirea numărului de salariaţi, în baza unei organigrame simplificate. Nu pot să vă dau cifre acum. Oricum, am discutat cu personalul. Avem nevoie de fiecare, dar nu de toată lumea. Cine munceşte şi este eficient va avea un loc de muncă. Jobul nu este garantat nici măcar pentru mine, deşi avem un contract colectiv. Postul se câştigă prin performanţă“, mai spune Negriţoiu, punctând că restructurarea va viza, în principal, funcţiile de conducere (în special cele de middle management), pentru că… „la ASF sunt prea mulţi şefi“. El arată că reducerea cheltuielilor a început deja, prin scăderea remuneraţiilor şi indemnizaţiilor Consiliului ASF, care au fost aliniate sub remuneraţiile din BNR şi sub o medie a autorităţilor similare din UE: „Eu am cea mai mare scădere, dar nu vă dau procentele şi sumele, pentru că trebuie să mă lămuresc cu privire la principiul afişării salariilor individuale. Vom respecta totuşi obligaţia legală de a publica cheltuielile salariale ale conducerii. În orice caz, scăderile au fost substanţiale“. În plus, angajările din ASF au fost blocate, iar până la finalizarea noii organigrame, toate toate primele şi bonusurile au fost suspendate. În opinia lui Negriţoiu, salariaţii ASF ar trebui să primească o singură primă, în funcţie de performanţa anuală, „şi doar proiecte speciale“. Mişu Negriţoiu a fost director general al ING România până în vara lui 2012, iar ulterior a ocupat poziţia de preşedinte non-executiv. El este economist, fost ministru de Stat pentru coordonare, strategie şi reformă, între 1992 şi 1993, şi deputat în legislatura 1996 - 2000.