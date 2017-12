Tăvălugul restructurărilor dă târcoale OMV Petrom

13:28:53 / 16 Februarie 2016

baietii de la pompa

Hahahahaha! OMV PETROM face restructurari!Hahahaha!Benzinariile lor au la angajati care o freaca si iau o caciula de bani in conditiile in care in Europa sint statii de benzina unde nu e nici un angajat sau daca au magazin este un singur vinzator care se ocupa numai de magazin.Ce ma amuza ca sint baietii aia care pun benzina in rezervor si lumea le mai si strecoara o mica atentie in buzunar.Sau pardon scuze prima care va zbura va fi femeia de serviciu care este total nerentabilasi aduce numai prejudicii companiei si se va incheia un contract cu o firma de curatenie,doar sintem in Romania tara tuturor posibilitatilor,nu?