Tavan prăbuşit în Peninsulă!

Mobilizare de forţe în zona peninsulară a Constanţei, după ce plafonul unei clădiri părăsite s-a prăbuşit. Incidentul a avut loc aseară, în jurul orei 20.00, pe bulevardul Tomis, la nr. 10. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ au fost alertaţi prin 112 asupra faptului că mai multe persoane ar fi fost prinse sub dărâmături după ce o bucată din plafonul imobilului a căzut. Pentru salvarea victimelor a fost trimis un echipaj de pompieri şi unul al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa. Din fericire, după câteva minute de căutări, pompierii au constatat că sub tavanul prăbuşit nu a fost prinsă nicio persoană. „Eram la colţul străzii şi am auzit o bubuitură puternică. Am fugit în stradă de frică. S-a ridicat un nor de praf şi am crezut că a fost o explozie. Vecinul a sunat la 112. El ştia că în casă se mai ascund copii ai străzii“, a declarat Metin Ziafet, care locuieşte în apropiere. Alţi locatari din zonă susţin că plafonul ar fi fost dărâmat voluntar de persoane necunoscute, care au legat de grinzile din lemn mai mulţi saci cu nisip, cu intenţia de a le fura. Cercetările în acest caz au fost preluate de o echipă formată din pompieri şi lucrători ai Secţiei 3 de Poliţie, pentru a se stabili cu exactitate cauzele care au dus la prăbuşirea plafonului.