Tavi Colen, între muzică, familie şi… afaceri

Deşi a părăsit trupa „Talisman”, în luna noiembrie a anului trecut, Tavi Colen nu a renunţat la cariera muzicală. Pe lîngă planurile din domeniul artistic, lui Tavi îi merge din ce în ce mai bine şi în viaţa personală, acesta fiind, în prezent, „om la casa lui” şi avînd un băieţel, Mario Alexandru, de numai trei luni.

Acum, interpretul se gîndeşte serios şi la o relansare pe piaţa muzicală. Chiar dacă nu îl va mai avea alături pe Alin Oprea, Tavi speră să aibă succes în cariera solo, lucrînd la un nou material discografic, care va fi... „de petrecere”, după cum spune interpretul. În prezent, Tavi susţine spectacole fără o trupă de instrumentişti. „Îmi voi lansa noul album pe data de 9 octombrie, pe care o consider o dată norocoasă, mai ales pentru că sînt născut în această zi. Nu am, încă, o trupă de instrumentişti, pentru că nu am un repertoriu foarte vast, însă, imediat după ce va apărea albumul, voi avea şi o trupă pe scenă”, a mărturisit Tavi Colen.

Pe lîngă muzică şi familie, artistul se mai ocupă şi de afaceri, Tavi locuind la Techirghiol, de mai bine de o lună şi ocupîndu-se de construcţia unui hotel, în Eforie.

Tavi Colen s-a născut în anul 1967, la Tîrgu Jiu şi a urmat cursurile Şcolii de Muzică şi ale Şcolii Populare de Artă din oraşul natal. A absolvit, în 1995, Facultatea de Drept din Bucureşti. Lăudîndu-se cu o voce cu un timbru special, Tavi Colen a cîntat în trupe rock importante, precum „Transilvania”, „Voltaj”, „Sin” şi „Talisman”.