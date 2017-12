Taxa auto, aplicată în continuare

Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunţat, ieri seară, într-o emisiune televizată, că Executivul va menţine taxa auto, dezminţind astfel o informaţie potrivit căreia aceasta ar urma să fie anulată. „Pînă la 1 iulie 2008, am avut o taxă care se aplica numai pentru maşinile vechi. Comisia Europeană a impus respectarea unor reguli de liberă competiţie în baza cărora noi ar trebui să introducem o taxă care se aplică şi maşinilor noi şi maşinilor vechi. Noi am pledat la momentul respectiv pentru a se înţelege că eliminarea taxei pentru maşinile vechi nu va face decît să ducă la situaţia de astăzi de la Dacia, anume la pierderea locurilor de muncă. A fost o campanie de o agresivitate fără limite în media împotriva Guvernului”, a afirmat Tăriceanu, subliniind că a avertizat în privinţa riscului de a se introduce în ţară maşini vechi care “vor omorî” producţia de autovehicule autohtone, iar angajaţii vor fi trimişi în şomaj. “Sigur că această taxă avea menirea, în mod clar, să protejeze industria românească. Am spus-o mai direct sau mai voalat. Nu putem să spunem la fel de puternic la Bruxelles, pentru că se consideră că distorsionează competiţia. În momentul în care însă toate ţările occidentale nu ştiu cum să-şi vîndă produsele pe piaţă, nimic nu este mai logic decît să se bucure în momentul în care văd că vechiturile de la ei le cumpără ţările din Est, inclusiv România, cu mare bucurie”, a afirmat primul-ministru. Şeful Executivului a menţionat că în trei luni din acest an s-au cumpărat maşini second-hand mai mult decît s-au cumpărat în 2007. “Ceea ce au vrut aceşti oameni care au pledat cu inconştienţă sau cu rea-voinţă au obţinut. Din păcate, măsurile pe care le putem aplica sînt limitate de legislaţia europeană. Fără îndoială, vom analiza un set de măsuri pentru a încerca să diminuăm efectul acestui import de maşini second-hand”, a spus primul-ministru.