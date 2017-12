Taxa auto, desfiinţată de instanţe

Plătitorii taxei auto care au preferat să se judece cu statul, cerând fie înmatricularea maşinii fără plata taxei, fie restituirea taxei deja plătite, câştigă procesele pe bandă rulantă. Taxa de primă înmatriculare auto (zisă şi de poluare), intrată în vigoare acum trei ani şi jumătate, a devenit caducă. Teoretic, această taxă ar trebui s-o plătească toţi aceia care îşi înmatriculează în România maşini aduse din străinătate. Singurii români care mai plătesc taxa auto sunt doar cei ale căror maşini aduse din Europa au motoare mici şi pentru care taxa are valori de ordinul a o sută sau două de euro, bani pe care oamenii preferă să-i dea, fără să mai piardă timp cu procesele lungi contra statului. Explicaţia pentru care Curţile de Apel din România au desfiinţat taxa auto constă în aceea că taxa respectivă încalcă un articol din legea care prevede libera circulaţie a mărfurilor în interiorul UE. Articolul respectiv interzice statelor membre “instituirea de taxe vamale sau cu efect echivalent” pentru a proteja produse ori servicii proprii, în detrimentul altor produse ori servicii similare, din celelalte state membre ale Uniunii. Magistraţii români au apreciat, în cvasiunanimitate, că taxa auto reprezintă, în fapt, un fel de taxă vamală mascată. În plus, în Constituţia României există un articol (nr. 148, alineatul 2) care spune că “prevederile tratatelor constitutive ale UE, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne”.