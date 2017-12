Taxa auto la camioane a fost redusă la nivelul din iulie!

Taxa pe poluare auto pentru vehicule comerciale medii şi grele, precum şi pentru microbuze şi autobuze a fost redusă la valorile din iulie, prin ordonanţa de urgenţă aprobată miercuri de Guvern, dar a fost triplată pentru autovehiculele comerciale uşoare cu motoare mai mari de 2 litri. Prin noul act normativ, publicat joi în Monitorul Oficial, valorile taxei specifice pentru vehicule comerciale medii, grele, pentru microbuze şi autobuze au fost modificate şi aduse la nivelul de dinainte de ordonanţa de săptămîna trecută, calculele fiind făcute după taxa valabilă în intervalul iulie-decembrie. Pentru vehiculele comerciale uşoare formula de calcul rămîne aceeaşi ca la autoturisme, astfel că pentru cele noi care au motoare mai mici de 2 litri, nu va fi percepută taxa pe poluare auto, dar cele cu propulsoare mai mari vor fi taxate triplu. Taxa auto pentru un camion nou cu motor Euro 4 de 8 litri este de 800 de euro, în loc de 2.400 de euro cît prevedea ordonanţa de săptămîna trecută. Pentru un motor de aceeaşi capacitate cilindrică, dar care este vechi de 4-5 ani şi care corespunde normelor Euro 3, taxa auto este de puţin peste 1.600 de euro. Un vehicul cu motor de 8 litri Euro 2 vechi de 9-10 ani are o taxă de 2.720 euro, iar în cazul unui autovehicul cu aceleaşi specificaţii tehnice, dar care corespunde normelor Euro 1 şi are 14-15 ani vechime, cuantumul este de aproape 1.700 de euro. În cazul unui autovehicul mai vechi de 15 ani, cu propulsor de 8 litri Non Euro, taxa este de 3.600 de euro, în condiţiile în care o triplare a cuantumului ar fi dus la aproape 11.000 de euro. Pentru un vehicul comercial uşor (cu masă maximă autorizată de pînă la 3,5 tone) nou şi care are un motor de 2,4 sau 2,5 litri, taxa auto va fi cuprinsă între 3.800 şi 4.000 de euro, dar poate ajunge la 6.400 de euro în cazul propulsoarelor de 3 litri. Acelaşi vehicul utilitar echipat însă cu motor Euro 3 de 2,5 litri va avea o taxă de aproape 7.000 de euro, iar pentru un propulsor mai mare, de 3 litri, tot Euro 3, taxa triplată va trece de 11.000 de euro. În cazul unui vehicul comercial uşor echipat cu un propulsor de 2,5 litri Euro 2 cuantumul se ridică la 7.600 de euro, iar pentru un motor de 3.000 de centimetri cubi (cmc) taxa va fi de circa 13.300 de euro, începînd cu 15 decembrie. Pentru un motor Euro 1 de 3.000 cmc valoarea taxei va trece uşor de 7.500 de euro, iar pentru un propulsor de aceeaşi capacitate cilindrică, dar Non Euro, cuantumul ajunge la 14.500 de euro.