Taxa auto va fi o taxă de mediu

Ministrul Mediului, Rovana Plumb, a declarat luni, la Bruxelles, că a fost primită scrisoarea de informare transmisă de către Comisia Europeană privind ”faimoasa” taxă auto. ”Avem scrisoarea de informare transmisă de către CE în ceea ce priveşte faimoasa taxă auto. Urmează ca, până la adoptarea bugetului de stat, să venim cu propunere concretă în ceea ce priveşte modalitatea europeană prin care acest tip de taxare se aplică, va fi clar o taxă de mediu”, a spus ministrul. Amintim că taxa auto a fost declarată, de către Curtea Europeană de Justiţie, ca fiind discriminatorie şi a cerut schimbarea sau anularea ei. Referitor la stadiul procedurilor de infringement, Rovana Plumb a declarat că mai are unul singur de rezolvat. ”Am moştenit 15 infrigementuri, am rezolvat 14. În momentul de faţă am rămas cu Sulina, pe care sper să o rezolvăm. Avem un deadline în februarie pentru Sulina şi sperăm să putem să rezolvăm şi acest ultim infrigement”, a precizat Plumb. CE a lansat prima fază a etapei precontencioase - punerea în întârziere - în mai 2010 cu privire la proiectul de dezvoltare al plajei de la Sulina. La 27 ianuarie 2011, CE a transmis autorităţilor române un aviz motivat (infringement). ”Lucrările efectuate pe plaja Sulina vor avea un efect negativ asupra unui număr de habitate şi specii protejate. Comisia este de părere că evaluarea realizată de autorităţile naţionale nu spulberă îndoielile referitoare la efectele negative majore ale lucrărilor realizate”, se arată în scrisoarea trimis de comisarul pe mediu, Janez Potocnik.