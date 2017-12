Taxa auto varsă bani grei la buget

Guvernul estimează că va colecta, în acest an, din taxa de poluare pentru autovehicule, o sumă totală de 1,65 miliarde lei, un nivel similar prognozei pentru 2009, dar cu peste un miliard de lei mai mult decât încasările efective înregistrate până la sfârşitul anului trecut. Încasările pe acest an din taxa de poluare pentru autovehicule au fost proiectate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru Mediu, aprobat de Guvern. În decembrie 2009, pe fondul scăderii drastice a numărului de înmatriculări auto, încasările statului din taxa de poluare pentru autovehicule erau de aproximativ 630 milioane lei, cu peste un miliard de lei mai puţin decât estimase Guvernul. Pentru 2009, Guvernul proiectase încasări totale de 1,64 miliarde lei din taxa auto, dar a fost obligat ca, pe finalul anului, să revizuiască suma preconizată la 636,4 milioane lei. Modificările au fost operate atunci prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru Mediu, unde sunt vărsate sumele încasate din taxa auto. Taxa auto a fost introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi emisiilor de dioxid de carbon. Pe fondul creşterii numărului de maşini second-hand importate, Guvernul a decis, în luna decembrie 2008, ca taxa de poluare auto percepută la achiziţia maşinilor noi să fie suspendată începând cu 15 decembrie 2008, până la sfârşitul lunii decembrie 2009, pentru vehiculele Euro 4 cu motorizări de până la 2.000 centimetri cubi înmatriculate pentru prima dată în România şi în UE. Excepţia a fost ridicată la începutul acestui an.