Taxa clawback va creşte

Taxa clawback pe care industria de medicamente generice o va plăti pentru primul trimestru al acestui an va creşte cu 20% faţă de ultimele trei luni din 2011, avertizează producătorii, care cer noului guvern modificări urgente ale cadrului legislativ în domeniu. „În absenţa unor măsuri reparatorii urgente, tot mai multe companii vor fi în imposibilitatea de a achita această taxă, care deja acoperă 25% din cifra de afaceri cumulată la nivelul membrilor Asociaţie Producătorilor de Medicamente Generice din România, pacienţii fiind privaţi astfel de dreptul lor firesc la tratamente accesibile. Taxele şi costurile induse de legislaţie, de până la 55% din cifra de afaceri, li se adaugă costurile suplimentare care derivă din îngheţarea arbitrară a cursului de schimb la care se face referenţierea preţurilor la medicamente, la un nivel de 4,25 lei pentru un euro”, se arată într-un comunicat semnat de preşedintele al Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), Dragoş Damian. În acelaşi comunicat, sunt enumerate soluţiile APMGR privind modificarea mecanismului de aplicare al taxei clawback. Astfel, producătorii propun: considerarea preţului de producător ca bază de calcul a taxei, excluzând adaosurile distribuitorilor, pe cele ale farmaciilor şi TVA; concordanţa termenului de plată al taxei cu cel al decontării, stabilit în acest moment la 210 zile; crearea unui mecanism transparent în vederea monitorizării proceselor de înregistrare a documentelor şi flux de numerar la nivel de farmacii şi spitale, care să garanteze acurateţea datelor furnizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Tot la capitolul soluţii, APMGR propune stabilirea unui plafon maxim al valorii taxei plătite într-un an de către companiile producătoare de medicamente generice, pentru încurajarea folosirii acestora ca măsură de reducere a deficitelor bugetare şi asigurarea accesului pacienţilor la medicamente cu preţuri accesibile, în concordanţă cu politicile asumate ale guvernului, practicile europene şi recomandările FMI. De asemenea, producătorii cer definirea taxei clawback ca măsură temporară, aplicabilă până în 2014. „Cerem autorităţilor să nu sacrifice interesul naţional pe termen mediu şi lung, în încercarea de a identifica resurse suplimentare imediate de finanţare a sistemului de sănătate respectiv a cheltuielilor cu medicamentele”, se mai arată în comunicat. Producătorii de medicamente generice din România mai spun că „au luat act despre bunele intenţii ale Guvernului condus de Victor Ponta, care, prin vocea domnului ministru al sănătăţii, Vasile Cepoi, a recunoscut necesitatea imperioasă de a lua măsuri reparatorii în ceea ce priveşte reglementarea taxei clawback”. „Considerăm că poziţia deschisă şi tranşantă a ministruui este de natură să ne ofere speranţa că executivul va respecta Programul de Guvernare al USL pentru 2012, care are ca prioritate în domeniul sănătăţii promovarea consumului de medicamente generice pentru populaţie – medicamente mai ieftine, dar la fel de eficiente. Această direcţie strategică prioritară a noului guvern este una salutară, în acord cu tendinţa existentă la nivel mondial, pentru că punerea ei în practică ar permite lărgirea accesului la tratament al pacienţilor utilizând în modul cel mai eficient posibil resursele financiare existente. (...) Încurajarea producţiei generice nu se poate face doar la nivel declarativ, ignorând viabilitatea economică a celor care le fabrică. Din acest motiv, solicităm noului guvern să facă toate demersurile reparatorii necesare, ţinând cont de expertiza şi soluţiile oferite de industria farmaceutică generică, şi nu în ultimul rând, să modifice de urgenţă cadrul legislativ care priveşte clawback-ul”, se mai arată în comunicat. Ministrul desemnat al Sănătăţii, Vasile Cepoi, a declarat, ieri, despre sistemul \"clawback\" că a parcurs nişte etape pentru modificarea legii privind acest sistem şi pentru a stabili un echilibru. El a spus că, prin actuala formulă, se ajunge la 23-25% din cheltuielile cu medicamente, ceea ce nu este corect.