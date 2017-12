Taxa de barieră din Mamaia, suspendată

SUSPENDARE. Turiştii care vor veni în Mamaia în 2011 şi 2012 nu vor mai achita taxa de acces în staţiune după ce consilierii locali au decis, ieri, într-o şedinţă extraordinară, suspendarea acesteia. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat că suspendarea taxei este temporară şi că va fi reinstituită atunci când România îşi va reveni din punct de vedere economic. \"Nu mai putem colecta taxa cu angajaţii Primăriei, pentru că am fost obligaţi să-i dăm afară, aşa cum bine ştiţi, din cauza restructurărilor promovate de premierul Boc. Nu puteam să colectăm această taxă decât cu o firmă din exterior. Or, având în vedere că nu am mai majorat această taxă de patru ani şi nici nu aveam de gând să o majorăm, costurile colectării acestei taxe erau aproximativ trei sferturi din valoarea ei. Ca atare, nu se mai justifică colectarea. Am fi putut fie să creştem preţul, fie să o anulăm. Am apreciat că, în condiţiile în care oricum Boc ia pielea de pe toţi, în condiţiile în care oricum turismul merge prost, e mai bine să suspendăm taxa până când şi-o mai reveni ţărişoara asta. Le-am solicitat consilierilor să suspendăm taxa de barieră şi în 2012\", a declarat Mazăre.

DUPĂ TĂIERILE DE PERSONAL DICTATE DE BOC, PRIMĂRIA NU MAI ARE ANGAJAŢI SUFICIENŢI PENTRU A PERCEPE TAXA LA BARIERĂ

FĂRĂ DIVERTISMENT. \"Banii pe care îi luam din taxe îi foloseam în tot ceea ce face Primăria în staţiunea Mamaia, în special pentru evenimente, cursele de Formula 1 de bărci, spectacolele pe care le dădeam gratuit pentru turişti, aducerea lui Schumacher cu Formula 1, show-urile aviatice. Acum vom avea doar spectacole cu Boc şi madam Udrea, până când vom fi lăsaţi în pace să facem turism în staţiunea Mamaia aşa cum credem noi de cuviinţă, până când vom fi lăsaţi în pace să construim marine, până când vom fi lăsaţi în pace să construim blocuri înalte, până când vom fi lăsaţi în pace să facem cluburi şi divertisment, până când vor putea veni turişti din Rusia fără să aştepte o lună viză pentru România”, a spus Mazăre. Taxa de acces în Mamaia a fost introdusă în 2002 şi a funcţionat până în 2005. Prefectura Constanţa a atacat în contencios administrativ taxa respectivă, iar instanţa a anulat-o în 2006, an în care turiştii au putut intra în staţiune fără să plătească. Apoi, primarul Radu Mazăre a făcut recurs la decizia instanţei, în 2007 a câştigat procesul şi a reintrodus taxa de acces în Mamaia în 2008, aceasta funcţionând până în 2010, inclusiv. Valoarea taxei nu mai fusese modificată în ultimii patru ani.