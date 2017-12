Taxa de clawback nu vizează medicamentele ieftine

Comisia pentru sănătate din Senat a avizat favorabil, ieri, ordonanţa cu amendamente propuse de producătorii de medicamente la taxa clawback. Este vorba despre amendamentul conform căruia Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) cere ca producătorii să nu mai plătească obligaţiile privind taxa clawback, dobânzi şi penalităţi, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul I al anului 2010, în condiţiile în care normele de aplicare pentru instituirea taxei au fost emise de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate începând din iulie 2010. În plus, producătorii de medicamente generice ieftine mai solicită, printr-un amendament de asemenea asumat de Comisia pentru sănătate, ca pentru medicamentele cu preţ de producător sub 30 de lei să nu se mai calculeze taxa clawback, pentru a nu fi supuse riscului scoaterii de pe piaţă, fapt care ar afecta consumatorii cu venituri reduse. Conform producătorilor, aproximativ 700 de astfel de medicamente sunt pe piaţa românească. De asemenea, producătorii de medicamente au cerut ca taxa clawback pe care ei o plătesc să nu fie calculată incluzând şi marjele aduse de farmacii la preţul medicamentelor şi taxa pe valoare adăugată. „Dintr-un produs de 10 lei, eu încasez 7 lei, iar restul de 3 lei înseamnă marja de farmacie şi TVA. Mie, când mi se calculează cât am avut consumul de medicamente şi care este bugetul pentru sănătate, mi se calculează la preţul final, de 10 lei, ceea ce este o aberaţie. Soluţia este ca, de la începutul anului 2013, fiecare producător să plătească taxa clawback la nivel de preţ de producător\", a declarat reprezentantul ARPIM Sorin Popescu. Referitor la calculul taxei clawback în România, Laurenţiu Mihai a susţinut că această obligaţie, în forma instituită de guvernele Boc şi Ponta, cere în mod injust producătorilor să acopere deficitul cronic din bugetul sănătăţii. „Această taxă nu poate fi numită clawback, pentru că, de fapt, se cere producătorilor de medicamente să acopere deficitul cronic existent în bugetul sănătăţii din România. Este vorba de diferenţa între cât alocă sistemul public de sănătate - şi ştim că alocă mai puţin decât este nevoie - şi consumul real de medicamente”, a susţinut reprezentantul producătorilor de generice.