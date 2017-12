Taxa de habitat se poate plăti lunar

14:48:32 / 01 Februarie 2014

Si sezonistii sa plateasca?

Mai constantene,vad ca te fute grija pentru cei care platesc sau care nu platesc ,,habitatul''Asa ca chestie ,tu stii pentru ce se plateste habitatul?Hai ca pentru gunoi la asociatie inteleg,pentru liniste si siguranta m-am lamurit,pentru concediu in afara localitatii sunt in dubiu,pentru serviciu in afara orasului nu prea sunt convins.Daca stii ceva du-te si toarna-i la fisc ca aici nu te asculta nimeni si mai primesti injuraturi pentru opinia ta civica de frustrat.Urmareste cu atentie sezonul ca ne vin nepotii pentru plaja,.Barierele de la Mamaia le-au desfiintat poate pune taxa/zi, la intrare in Constanta.