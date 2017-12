Taxa de poluare în funcţie de… cât poluăm!

Taxa de primă înmatriculare va fi introdusă din nou din septembrie, deşi fusese suspendată în luna ianuarie pentru un an de zile, a declarat, la The Money Channel, ministrul Mediului, Rovana Plumb. Ministrul Mediului a precizat că va suspenda acestă prevedere, taxa urmând să fie mai mică decât cea anterioară. \"De la începutul anului, colectarea taxei de primă înmatriculare nu s-a mai făcut , probabil că la începutul lunii septembrie vom veni cu poziţia oficială a Guvernului României în ceea ce priveşte taxa de primă înmatriculare. Cu siguranţă poziţia mea este de a reduce nivelul taxei de primă înmatriculare\", a menţionat Rovana Plumb. Ministrul susţine că este nevoie de aceşti bani pentru a finanţa investiţiile de mediu. \"Suspendându-se proiectul de lege nu a existat niciun venit la Fondul pentru Mediu. Veniturile obţinute din colectarea taxei de primă înmatriculare se utilizează pentru proiecte investiţionale verzi şi acest lucru vrem să-l facem\", a adaugat Rovana Plumb. Aceasta a precizat că noua formulă a taxei de primă înmatriculare nu va mai ţine însă cont dacă maşina este veche sau nouă, ci doar de cât de mult poluează. \"Este prematur ca să vă înaintez un anume cuantum, un anume nivel, deoarece se fac anumite scenarii privind impactul bugetar al acestei taxe şi se corelează efectiv cu veniturile populaţiei, desigur şi cu numărul de maşini care intră în ţară într-un an de zile, în niciun caz nu se va mai face niciun fel de discriminare între maşinile noi şi maşinile second hand ci pur şi simplu se va lua în calcul efectiv tipul de emisii\", a mai spus ministrul Mediului. În luna ianuarie, Guvernul a decis ca taxa de primă vânzare a maşinilor înmatriculate înainte de 2007 să fie suspendată până la începutul anului viitor, urmând ca persoanele care au plătit deja această taxă să primească banii înapoi. Taxa auto a fost introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi emisiilor de dioxid de carbon.