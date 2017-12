Taxa de primă înmatriculare, desfiinţată în instanţă

PRECEDENT. Proprietara unui autoturism a dat în judecată statul român pentru a nu plăti taxa de primă înmatriculare şi a câştigat, sentinţa fiind definitivă şi irevocabilă. Verdictul i-ar putea încuraja pe românii care au de gând să-şi cumpere maşini second hand înmatriculate peste hotare să conteste în instanţă birul inventat de Guvernul Tăriceanu. Istoria procesului care stabileşte un precedent juridic extrem de important a început în anul 2009, atunci când Mariana Farcău Herrera s-a întors în ţară, după aproape 20 de ani petrecuţi în Franţa, şi a început demersurile necesare pentru a-şi înmatricula maşina, un Mercedes C 200. „Am aflat de la instituţiile abilitate că înmatricularea maşinii mă va costa nu mai puţin de 6.000 de lei. Mi s-a părut inadmisibil şi m-am hotărât să nu plătesc această hoţie mascată. Ca atare, am început să mă documentez, ca orice om de rând, şi am aflat că articolul 110 din Legea Tratatului Funcţionării Comunităţii Europene prevede faptul că taxele de import între statele membre ale Comunităţii Europene sunt clar interzise. Noi suntem în România, care face parte din Comunitatea Europeană şi trebuie să ne supunem legislaţiei comunitare. Prin urmare, la această dată, taxa de poluare este un abuz, o bilă neagră pentru ţara noastră şi o atingere adusă democraţiei. De aceea m-am hotărât să dau în judecată statul pentru a nu plăti acest bir ilegal. După doar câteva luni, instanţa mi-a dat dreptate”, a povestit Mariana Farcău Herrera. „Am fost plăcut impresionat de faptul că instanţa, înainte de a fi o instanţă naţională, a fost o instanţă comunitară. Acest lucru este extrem de important. Discutăm despre o premieră juridică deoarece, până acum, s-au câştigat procese pentru restituirea taxei de primă înmatriculare, dar niciodată procese care să permită înmatricularea unei maşini fără achitarea acestui bir”, a precizat Viorel Papu, avocatul Marianei Farcău Herrera.

„APĂRAŢI-VĂ DREPTURILE!”. Femeia speră ca victoria pe care a repurtat-o în sala de judecată să îi inspire pe mulţi alţi români să urmeze acelaşi drum. „Există o mulţime de familii tinere în România hărţuite, efectiv, de greutăţile financiare cu care se confruntă. În ciuda tuturor acestor probleme vine statul şi îi obligă să mai plătească şi taxa de primă înmatriculare. Ei bine, astăzi eu fac apel către toţi membrii comunităţii mele să-şi apere drepturile şi să lupte împotriva acestei taxe abuzive. Avem temei legal! Este un precedent care va ajuta foarte mulţi români. Domnul Călin Popescu Tăriceanu, cel care a introdus taxa, trebuie să înţeleagă faptul că nu toţi românii au banii necesari pentru a-şi cumpăra maşini noi. Noi nu ne permitem să achiziţionăm autoturisme de la domnul Tăriceanu, care deţine o adevărată mină de aur”, a mai spus Mariana Farcău Herrera. Ea este convinsă că toţi cei care vor apela la instanţă pentru a contesta taxa de primă înmatriculare vor câştiga. „Oamenii trăiesc foarte greu. Nu au timp să se documenteze. Unii nu au curajul să meargă la avocat pentru că îi costă. Eu le transmit, însă, că merită. Vor plăti 1.000 de lei unui avocat, dar nu 6.000 sau 7.000 de lei statului pentru această taxă abuzivă”, a declarat femeia.