Taxă de promovare pentru agenţii economici din Mamaia

TAXĂ Litoralul românesc a fost văduvit în ultimii ani de sprijinul Guvernului în ceea ce priveşte promovarea la nivel naţional şi internaţional. Chiar dacă bani au existat, atât din bugetul naţional cât şi bani europeni, litoralul românesc nu a primit niciun fel de sprijin financiar. În aceste condiţii, Primăria Constanţa, împreună cu Asociaţia Patronală Mamaia şi Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării au promovat, exclusiv din fonduri proprii, produsele turistice oferite de litoral. Acţiunile derulate în ultimii ani de autoritatea locală s-au dovedit a fi extrem de eficiente, dovadă fiind faptul că staţiunea Mamaia a fost declarată în 2012 ca fiind cea mai dinamică staţiune. Pentru a putea fi susţinute în continuare acţiunile de promovare, Primăria Constanţa a supus dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind modificarea taxelor locale. Mai exact este vorba despre introducerea unei taxe de promovare pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia. „Este o taxă pe care am discutat-o cu Asociaţia Patronală Mamaia. Împreună cu ei am stabilit valori diferite ale taxei pe zone şi tipuri de activităţi. Din această taxă, 30% va reveni Primăriei Constanţa, bani pe care noi îi vom cheltui pentru promovare, iar 70% vor rămâne la Asociaţia Patronală Mamaia, unde s-a creat un comitet. Cei de acolo vor cheltui banii încasaţi tot pentru promovare, la târgurile de turism sau pentru alte acţiuni unde vor să fie prezenţi. Taxa va fi inclusiv pentru cei care deţin apartamente în staţiunea Mamaia. Dacă piaţa imobiliară scade în toată România, în Mamaia creşte. Asta nu este întâmplător, ci este rodul unui efort de promovare la care trebuie să participe şi ei”, a declarat primarul Radu Mazăre.

VALOARE Potrivit proiectului publicat pe site-ul Primăriei Constanţa, taxa de promovare este instituită ca taxă specială, fiind stabilită diferenţiat, în funcţie de destinaţia spaţiului şi se încasează de la persoanele fizice şi operatorii economici respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă. De exemplu, complexurile hoteliere vor plăti o taxă de 4.000 de lei pe an, în timp ce motelurile, vilele turistice, cabanele, bungalourile, campingurile, pensiunile turistice, pensiunile agroturistice şi altele asemănătoare vor plăti o taxă de 3.000 de lei pe an. Cluburile şi cazinourile vor plăti 4.000 de lei pe an, în timp ce restaurantele, inclusiv cele din incinta hotelurilor, barurile, cofetăriile, fast-food-urile vor plăti 3.500 de lei pe an. Farmaciile, sălile de jocuri şi spălătoriile auto vor plăti 2.000 de lei anual. Pentru comercianţii ambulanţi, taxa este între 400 şi 1.000 de lei anual, în funcţie de zona în care activează. Pentru proprietarii de apartamente din staţiunea Mamaia taxa va fi de 100 de lei pe an.