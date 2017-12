„Taxa la groapă“ ar trebui plătită de societăţile de salubritate

15:59:07 / 02 Martie 2017

Taxa

Noi cetatenii dar mai ales operatori de salubrizare sa intelegem ca pana in ianuarie 2017 toti specialisti pe protectia mediului nu au sesizat ca incepand din ianuarie 2017 se va plati taxa de 80 lei/tona de gunoi depozitat? A trebuit sa intervina Primarul General al Capitalei ca sa modifice aceasta prevedere printr-o OUG? Bravo Primarului General, face cat toti specialisti pe protectia mediului la un loc ba chiar mai mult! Aceasta Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 a fost completata de mai multe ori, adica de 20 ori (vezi *) de la aparitie, DAR NIMENI chiar ABSOLUT NIMENI din Ministerul Mediului (AFM,ANPM,GNM) ,firmele de salubritate si din ONG-urile care monitorizeaza protectia mediului nu au observat ca timpul se scurge si se va ajunge la plata efectiva a acestei taxe.Cetateni ce sa zica? Ei nu stau toata ziua sa citeasca ce legi mai apar si cum ar putea ele sa le influenteze traiul,viata.Firmele de salubrizare cam la fel, persoana desemnata cu problemele de mediu a citit OUG 196 si a constatat ca: Art. 9. c) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 sa modificat cu ORDONANŢĂ nr. 31 din 27 august 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si care spune ca: „....o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuţia se calculează prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii;..... ” Persoana desemnata a informat conducerea si au asteptat sa vina timpul ca aceasta contributie sa intre in vigoare.Unele firme de salubrizare au inceput sa faca pasi importanti in ceea ce priveste colectarea deseurilor pe mai multe fractii,altele nu.Bineinteles ca acesti pasi presupun investitii care de fapt insemna bani.Bani de unde vin?. Banii vin din profitul acestor companii dar oare profitul poate acoperi aceste noi cheltuieli?Orice economist(eu sunt inginer) stie ca daca cheltui mai mult decat produci este o chestiune de timp pana intri in faliment sau insolventa! Speri sa castigi o licitatie ,sa mergi pe pierderi in primi ani si sa recuperezi in urmatorii si........ajungi ca la la Bistrita unde operatorul care a castigat concesiune pe 8 ani renunta dupa 1 an si jumatate! Pentru cine nu stie, in Romania, serviciul public de salubrizare este atribuit prin licitatie iar castigatorul este cel care are oferta cea mai buna adica pretul cel mai scazut al serviciului.Toti specialisti din cadrul structurilor creeate in judete ,acele numite ADI (Asociati de Dezvoltare Intercomunitare) au stat au chibzuit si au comandat studii de fezabilitate pe bani multi si apoi au stat si au intocmit documentatii de atribuire/concesionare servicii de salubrizare.Au accesat bani europeni pentru demararea realizarii de :Statii de transfer,Statii de sortare,Deponii ecologice,utilaje de salubrizare,containere de colectare.Multe asemenea investitii au fost realizate dar oare cate deja opereaza si sunt proiectate si executate cum trebuie?Astfel sa ajuns in situatii in care de ani de zile aceste licitatii nu sunt finalizate cu toate ca s-au cheltuit bani europeni si nu putini! Amintim aici judetul Caras Severin care are o deponie ecologica ,Statie de Sortare si Statie de compostare si statii de transfer deseuri cu utilajele aferente de peste 80 milioane de euro,judetul Girgiu care are o deponie ecologica ,statie de sortare si compostare si containere(zeci de mii de bucati) si utilaje aferente de cativa ani si care zac deteriorate la sediul deponiei,Bistrita unde deponia ecologica sa deteriorat in primul an de functionare,Vasluiul unde o deponie este realizata impreuna cu o statie de sortare si statii de transfer si inca nu opereaza si as putea continua in modul acesta aproape pentru toata tara. De ce amintesc toate astea? Pentru ca acesti specialisti din cadrul ADI numai specialisti nu sunt (este parerea mea personala) la fel este si problema unor specialisti de la ANRSC care fac norme si regulamente din birou neavand aproape deloc contactul cu activitate concreta din teren. Intr-o firma privata DACA persoana desemnata pe o pozitie ,da satisfactie si isi indeplineste atributiunile este pastrata, DACA NU este libera pe piata muncii.La aceste structuri gen ADI,ANRSC,APM ,aparatul de specialitate al Primariilor,se pare ca nu conteaza (legea functionarului public le asigura postul) si aici nu intru in detalii ca stim cu toti cam cine este angajat in aceste structuri! Daniel Constantin, ministrul Mediului: "Taxa de 80 de lei pentru tona de deșeu depozitat la groapa de gunoi este o taxă care a intrat în vigoare înainte de momentul instalării mele la Ministerul Mediului. Aceasta este o taxă penalizatoare pentru managementul deșeului. La ora actuală, România are o rată de reciclare a deșeurilor de 4,5%, iar ținta ce trebuie atinsă este 50%, până în 2020. La 1 ianuarie 2017, România a introdus această taxă de 80 de lei/tonă de gunoi depozitat. Ideea este să nu avem măriri de taxe la gunoi pentru cetățeni. Am făcut o propunere doamnei primar (Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, n.r.) în acest sens și anume că taxa se menține și intenționăm să venim cu proiect de Ordonanță de Urgență care să se aplice la diferența dintre ceea ce țintește operatorul economic și ceea ce a realizat efectiv...... ........Vom impune praguri, iar taxa de depozitare nu va fi plătită de către cei de la depozitele de gunoi, ci de către operatorii de salubritate. Practic, operatorii vor plăti doar diferența dintre ținta de valorificare și ceea ce realizează efectiv. Dacă, de exemplu, operatorul își impune o țintă de valorificare de 20% pe an și realizează doar 10%, atunci se va plăti taxă doar pentru diferența nerealizată.", a spus Constantin. Practic,Operatorii de salubritate care vor depozita deșeuri la groapa de gunoi vor trebui să plătească o taxă de 80 de lei pentru fiecare tonă depusă, începând cu data de 1 ianuarie 2017, urmând ca această taxă să crească la 120 lei/tonă din 2018, potrivit prevederilor Legii 384/2013. Dar OUG 31/2013 reglementa taxarea progresivă a depozitării, începând cu 50 lei/tonă din 2014, 80 de lei/tonă din 2015 și 120 lei/tonă, cu începere din 2016, Legea 384 introduce creșterea taxei la 80 de lei/tonă din 2017, respectiv la 120 de lei/tonă, abia din 2018. Mentiune:Detinatorii de Deponii(Depozite) ecologice,Statii de transfer,Statii de compostare,Statii de sortare sunt de cu putine exceptii aceste structuri ADI,in fapt Consiliul Judetean.Prin concesionarea serviciilor de salubrizare autoritatile locale si cetatenii sunt „exclusi” de la aceasta taxa ea ramanad doar pe umerii Operatorului de salubrizare desemnat. Cum funcţionează atunci principiul “poluatorul plăteşte”? Principiul “Poluatorul plătește” și cadrul său este stabilit prin Directiva 2004/35 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004, privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. Oare producrea de deseuri de orice fel nu sunt daune aduse mediului? In sensul celor aratate mai sus cum se face ca pentru intreg lantul de producere si eliminare deseuri menajere/similare/reciclabile numai operatorul are raspundere iar in principal cel care polueaza adica produce deseul nu are nicio raspundere (el fiind principal poluator,sa fim drepti omul prin activiatea lui polueaza direct mediul!),autoritate publica locala si detinatorul deponiei la fel! Atribuirea prin concesiune(in urma unei licitatii) a unui serviciu public de salubrizare presupune la acest moment,dotarea cu destule utilaje care sa opereze toate aceste fluxuri de deseuri,initierea de campanii costisitoare de promovare a selectarii deseurilor DAR nu ti se permite cresterea tarifului ca urmare introducerii acestei taxe! De exemplu la un pret maxim de 10 lei/luna/persoana ( vorbesc aici de o situatie dar nu unica!,au fost licitatii unde sa adjudecat si la 6 sau 7 lei/luna/persoana) urmand ca taxele crescute progresiv pe tona de deseuri depozitate sa nu intre in calculatia modificarilor de tarife. Exemplu Pentru o localitate urbana de 50.000 locuitori Avem undeva la 0,235 tone/deseu/persoana/an asta insemnand cca. 11750 tone Daca toata aceasta cantitate ajunge la deponie unde taxa de depunere este in jurul sumei de 65-70 lei/tona si mai adugam si suprataxa de 80 lei/tona avem 150 lei /tona deseu depusa in deponie. Cantitate aceasta ar costa 11750x150=1.762.500 lei/an cheltuieli cu depozitarea pentru operatorul de salubrizare. Sumele incasate dela populatie ar fi de cca. 50.000x7 leix 12 luni=4.200.000 lei/an,daca toate persoanele ar avea contract sau ar plati taxa de salubrizare. Alte costuri de luat in calcul sunt:redeventa 7%,costuri de operare,costuri de certificare ANRSC,ISO Dac cineva crede ca se vor realiza toate acele obiective de colectare selectiva este naiv,acest lucru nu se va intampla prea curand in tara noastra iar operatorul este singurul vinovat in acest caz! Eu personal estimez o rata de 10%-15% de colectare selectiva cu mentiunea ca o parte din materialele reciclabile colectate separat nu sunt aducatoare de profituri pentru detinatori de Statii de sortare (care de regula apartin autoriatii contractante ,cu puntine exceptii) ele ajungand la incinerare contra cost cei drept un cost ceva mai scazut decat taxa de depozitare! ______________________________________________________________________________ *Acte modificatoare pentru Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 #M1: Legea nr. 105/2006 #M2: Legea nr. 292/2007 #M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 #M4: Ordonanţa Guvernului nr. 25/2008*, abrogată prin Legea nr. 167/2010 (#M7) şi respinsă prin Legea nr. 179/2010 (#M8) #M5: Legea nr. 329/2009* #M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 #M7: Legea nr. 167/2010 #M8: Legea nr. 179/2010 #M9: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2010 #M10: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 #M11: Legea nr. 283/2011 #M12: Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 #M13: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 #M14: Legea nr. 384/2013 #M15: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 #M16: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 #M17: Legea nr. 79/2016 #M18: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 #M19: Legea nr. 232/2016 #M20: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016